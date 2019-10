Erhält der Stadtzuger «Freiruum» Konkurrenz?

Gemäss aufliegendem Baugesuch wird die Shedhalle einer Gesamtsanierung unterzogen: Gebäudehülle und Innenraum werden sicherheitstechnisch aufgefrischt, der historisch-industrielle Charakter der Halle bleibt aber erhalten. Darüber hinaus wird das Gebäude umgenutzt; von der Fabrikhalle zum Eventraum. Nach der Gesamtsanierung mietet sich ein Gastronomiebetrieb ein. Laut Alfred Müller AG wolle man bis Ende Jahr die Verträge abschliessen. Entlang der Dammstrasse ist in der Shedhalle ein Take-away mit integriertem Wine-Shop und einem Eventraum vorgesehen. Der Eventraum ist gemäss Gastronomiekonzept für Ausstellungen oder Podiumsgespräche vorgesehen und soll Sitzmöglichkeiten für 150 Personen bieten.



Halböffentlicher Club und Aussensitzplätze

Auf der Gleisseite der Shedhalle ist ein halböffentlicher Club mit Restaurant, Bar, Raucherlounge und Sitzungszimmern vorgesehen. Konkreteres könne man noch nicht sagen, man stehe in Verhandlungen mit einem Betreiber, heisst es bei der Alfred Müller AG. Denkbar sei ein halböffentliches Konzept mit Restaurant, zu dem Mitglieder oder eingeladene Gäste Zugang hätten. Auf beiden Seiten der Shedhalle sollen im Aussenbereich Tische und Stühle platziert werden, um das LG-Areal zu beleben. Derzeit geht die Alfred Müller AG von je 30 bis 40 Sitzplätzen aus. Die Räume sind laut Gastronomiekonzept unterteilbar und können zu einem grossen Saal vereint werden. Zudem sollen die Räumlichkeiten am Abend und an den Wochenenden für private Veranstaltungen zur Verfügung stehen. (ls)