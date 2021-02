Erneuerbare Energien Sonnenenergie fürs Sennweid-Schulhaus Die Schulanlage in Baar soll energietechnisch fit gemacht werden. Der Gemeinderat löst damit ein Versprechen ein. Läuft alles nach Plan, kann das Schulhaus Solarstrom ins Netz einspeisen. 02.02.2021, 15.13 Uhr

(sez) Am 12. Dezember 2019 stimmten die Baarer an der Gemeindeversammlung dem Bau eines Ergänzungspavillons bei der Primarschule Sennweid zu. Dieser Pavillon ist mittlerweile bezugsbereit und verbessert damit die räumliche Situation wesentlich. An besagter Gemeindeversammlung reichte André Guntern für die Alternative – die Grünen den Antrag ein, auf dem Pavillon eine Fotovoltaikanlage zu erstellen. Der Antrag wurde abgelehnt – auch, weil Bauvorstand Jost Arnold das Versprechen abgegeben hatte, eine Fotovoltaikanlage für die gesamte Schulanlage zu prüfen und zu planen. Nun hat der Gemeinderat dieses Versprechen laut einer Mitteilung eingelöst.