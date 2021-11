Streethockey Erneuter Arbeitssieg der Rebells Die erste Mannschaft der Oberwil Rebells empfing am letzten Sonntag den SHC la Chaux-des-Fonds im Kampf um drei weiter Punkte in der Meisterschaft. Rapfael Enzler 08.11.2021, 16.00 Uhr

Die Oberwil Rebells bezwingen den SHC La Chaux-de-Fonds in der Sika-Rebells-Arena in Zug. Bild:Mathias Blattmann (Zug, 7. November 2021)

Die zahlreichen Zuschauer, die sich in der Zuger Sika Rebells Arena eingefunden hatten, mussten vor Spielbeginn feststellen, dass die verletzen Spieler der Oberwiler beinahe so zahlreich waren, wie diejenigen im Spieleinsatz. Mit Thomas Hohl, Yves Stucki, Tobias Rohdewald und Raphael Enzler standen vier wichtige Stammspieler auf der Verletztenliste.

Die Startminuten liessen diese Tatsache jedoch beinahe untergehen. Bereits nach etwas mehr als drei Minuten eröffnete Patrick Döbeli auf Zuspiel von Yannick Müller das Score und brachte die Rebells 1:0 in Führung. Die Gäste ihrerseits bewiesen, dass sie durchaus im Stande sind mit dem Serienmeister mithalten zu können. Es entwickelt sich daraus eine technisch hochstehende und sehenswerte Partie. Besonders die erste Linie, der von der anderen Seite des Röstigrabens Angereisten, stellt die Zuger Abwehr immer wieder vor kleine Probleme. Manuel Mballa und Antoine Grandjean waren es dann in der 14. Minute, welche mit ihrer Schnelligkeit das 1:1 Tatsache werden liessen. Die Rebells hatten aber sogleich eine Antwort bereit. Mit Treffern von Yannick Müller und Raphael Melliger sorgten sie dafür, dass es mit einem Spielstand von 3:1 in die Pause ging.

Lobenswerte Laufbereitschaft und eine grosse Portion Kampfgeist

Das junge Team der Zuger zeigt, dass der Umbruch, welcher seit den letzten zwei Saisons begonnen hat, Früchte trägt. «Die jungen Spieler erhalten immer mehr das Vertrauen, auch in schwierigen Spielen Erfahrungen zu sammeln und sich in der höchsten Spielklasse zu beweisen», erklärt Assistenzkapitän Tim Müller. Im zweiten Abschnitt zeigen die Uhrenstädter, dass der im ersten Drittel erspielte Vorsprung der Gastgeber schnell vernichtbar ist. Mit lobenswerter Laufbereitschaft und einer grossen Portion Kampfgeist glichen sie das Spiel bis zum zweiten Pausentee aus.

Im Schlussabschnitt ist es dann Yannick Müller, welcher mit einem satten Schuss von der roten Linie seine endgültige Bewerbung für den Mann des Spiels einreicht und sich somit ein weiteres Mal auf das von ihm dominierte Matchblatt einschreiben lässt. Müller setzt mit diesem Treffer sogleich auch den Schlusspunkt dieser Partie, denn obwohl la Chaux-des-Fonds zeitweise mit sechs Mann auf den Ausgleich drückte, liess sich Sandro Iten im Oberwiler Tor nicht mehr bezwingen.

Das nächste Meisterschaftsspiel findet bereits nächsten Samstag auswärts in Gals im Kanton Bern statt, wo weitere drei Punkte als Pflicht angesehen werden dürfen.