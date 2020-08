Eröffnung des neuen Chamer «Fuss- und Radwegs Kirchbühl» Der neue Fuss- und Radweg Kirchbühl ist der Öffentlichkeit übergeben. Nach dreimonatiger Bauzeit, steht nun Fussgängerinnen und Fussgängern und allen, die das Velo favorisieren, die neue Wegverbindung zwischen der Klostermatt und der Rigistrasse zur Verfügung. 14.08.2020, 10.00 Uhr

(haz) Seit Dienstag, 11. August, also rechtzeitig zum Schulbeginn ergänzt im Bereich Kirchbühl eine neue Langsamverkehrsverbindung das Chamer Wegnetz. Der laut Medienmitteilung der Einwohnergemeinde bis anhin provisorisch gehaltene Erikaweg wurde in seiner Geometrie leicht angepasst und genauso wie seine nahe Fortsetzung entlang des Sportplatzes Röhrliberg, mit einer festen Oberfläche versehen. Durch die Asphaltierung ist in Zukunft eine maschinelle Schneeräumung und somit ein geregelter Winterbetrieb möglich.