Leserbrief Erstaunliche Meinungsumkehr «SP will Gemeinderat mehr Freiheit einräumen», Ausgabe vom 10. September 13.09.2021, 15.19 Uhr

Die Baarer SP fordert mittels Motion eine Erweiterung der Finanzkompetenzen für den Gemeinderat von aktuell zwei auf fünf Millionen Franken. Dass der Gemeinderat die Stossrichtung der Motion begrüsst und an der Gemeindeversammlung deren Teilerheblicherklärung beantragt, ist nicht weiter erstaunlich. Wer sagt schon Nein zu mehr Kompetenzen? Erstaunlich hingegen ist der diesbezügliche Wandel der SP. Noch 2017 forderte sie lauthals ein Parlament für die Gemeinde Baar. Der Gemeinderat habe zu viel Macht und deshalb müsse die «Legislative als Gegengewicht zur Exekutive, dem Gemeinderat, gestärkt werden», meinte der damalige SP-Präsident Zari Dzaferi in der «Zuger Zeitung» vom 19. Februar 2017. Heute – Zari Dzaferi sitzt mittlerweile selbst im Gemeinderat – tönt alles anders. Nun soll die Legislative geschwächt werden. Bereits heute können wir Baarerinnen und Baarer als Souverän bei gewissen Themen nicht mehr mitbestimmen, weil sie in die alleinige Kompetenz des Gemeinderates fallen. Über den Entscheid, die Parkgebühren zu erhöhen, konnte sich die Gemeindeversammlung etwa nie äussern. Eine weitere Verschiebung von Kompetenzen des Souveräns hin zum Gemeinderat schwächt die direkte Demokratie und wird von der SVP deshalb abgelehnt.