Baar «Roger» statt «Gabi» – ein Kurs lehrt, wie man psychisch erkrankten Personen hilft In der Schweiz wissen dank des Nothilfekurses fast alle Erwachsenen, wie einer verunfallten Person zu helfen ist. Ganz anders sieht es bei psychischen Krisen aus. Ein Augenschein bei einem Erste-Hilfe-Kurs zu diesem Thema. Linda Leuenberger 09.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er will präventive Arbeit leisten: Pflegefachmann Psychiatrie Stephan Gisler. Bild: Matthias Jurt (Baar, 4. Juni 2021)

Wie helfen Sie einer bewusstlosen Person? Oder jemandem mit einer offenen Wunde? Jemandem, der zu ersticken droht? Als Antwort auf diese Fragen werden Ihnen – in welcher Reihenfolge auch immer – ohne Zögern einige der folgenden Stichworte einfallen: Atmung prüfen, Puls fühlen, Herzmassage, Defibrillator, Seitenlage, Heimlich-Griff, Blutung stoppen, Desinfizieren, Verbinden, Notruf wählen.

Wie einer verletzten Person geholfen wird, gehört in der Schweiz zum Allgemeinwissen. Nicht zuletzt dank des Nothilfekurses, der seit über 40 Jahren als Voraussetzung für die Führerscheinprüfung gilt. Wie aber handeln Sie, wenn Sie auf einer Brücke einer Person begegnen, die springen will? Oder jemandem, der eine Panikattacke durchläuft? Einer Person, die sich selber wehtut?

Seit 2019 in der Schweiz

Stephan Gisler ist Pflegefachmann Psychiatrie bei der Spitex Stadt Luzern mit 24 Jahren Berufserfahrung. Sein Herz schlägt, so sagt er, für psychiatrisches Wissen und dafür, es zu Präventionszwecken in die Gesellschaft zu tragen. Als er Anfang 2019 online auf die Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit der Ensa stiess, wusste er, dass er dort mitmachen will.

Stephan Gisler.

Bild: Matthias Jurt

Ensa ist das schweizerische Pendant zum aus Australien stammenden Programm «Mental Health First Aid». Die Stiftung Pro Mente Sana hat 2018 dessen Lizenz erworben und das Programm ein Jahr darauf in der Schweiz lanciert. Seither können sich hierzulande Personen mit Bezug zum Thema – auch Laien – als Instruktorinnen und Instruktoren ausbilden lassen und in vierteiligen Kursen Interessierte in Erster Hilfe bei verschiedenen psychischen Problemen unterrichten.

Roger ist das neue Gabi

Der Kurs, den Stephan Gisler derzeit in den Räumlichkeiten des Schweizerischen Roten Kreuzes in Baar gibt, ist sein zwölfter. Was nehmen die Teilnehmenden aus dem Kurs mit nach Hause? Gisler:

«Das Wichtigste ist, dass sie Sicherheit beim Zugehen auf Leute mit psychischen Problemen gewinnen.»

Es geht dabei vor allem um das Ansprechen von Menschen aus dem persönlichen Umfeld. Dafür erlernen die Teilnehmenden im Kurs den Leitfaden «Roger». Ähnlich wie bei der früher aus dem Nothilfekurs bekannten «Gabi» steht bei «Roger» jeder Buchstabe für einen Handlungsschritt:

Reagieren : Die Person ansprechen, die Situation einschätzen und der Person beistehen

: Die Person ansprechen, die Situation einschätzen und der Person beistehen Offen sein: Unvoreingenommen zuhören und kommunizieren

sein: Unvoreingenommen zuhören und kommunizieren Geben : Die Person mit Unterstützung und Informationen versorgen

: Die Person mit Unterstützung und Informationen versorgen Ermutigen : Professionelle Hilfe vorschlagen

: Professionelle Hilfe vorschlagen Ressourcen aktivieren: Damit können weitere unterstützende Personen gemeint sein oder Selbsthilfestrategien, Sportangebote, Atemtechniken etc. – alles, was der Person guttut

Reagieren, offen sein, Unterstützung und Informationen geben, ermutigen und Ressourcen aktivieren – darum geht es bei «ROGER». Bild: Matthias Jurt (Baar, 4. Juni 2021)

Basiswissen und Handlungsschritte

Die Kurse finden viermal à drei Stunden statt, jeweils freitagabends. Sie bestehen zur Hälfte aus der Vermittlung von Basiswissen zu den psychischen Erkrankungen Depression, Angst, Psychose und Sucht. In der anderen Hälfte wird jeweils darauf eingegangen, wie in unterschiedlichen Situationen konkret geholfen werden kann.

Die erste Hälfte des ersten Kurstags nutzt Gisler für eine Vorstellungsrunde und eine Einführung ins Thema psychische Gesundheit. Jede zweite Person in der Schweiz erkrankt mindestens einmal in ihrem Leben psychisch. Und nur eine von vier Personen holt sich professionelle Hilfe. Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet, die Bevölkerung hingegen ist schlecht informiert und es herrschen Stigmata und Vorurteile. Für die Kursteilnehmenden gilt fortan die Regel: Bei psychischen Problemen im persönlichen Umfeld selber handeln, anstatt zu warten, bis jemand anderes das Thema – meist zu spät – anspricht.

Nach der Pause folgt der Basiswissen-Teil über Depression. Gisler erklärt, was eine Depression ausmacht und wie sie sich auswirkt, liest Sequenzen aus Briefen eines Sohnes an seinen depressiven Vater vor und erläutert Zahlen und Fakten. Dann zeigt er das Video des schwarzen Hundes. Dieses bleibt bei den Teilnehmenden besonders hängen:

Lernen, richtig zu reagieren

Obwohl sich der Kurs an alle über 18-Jährigen richtet, sind im Kursraum in Baar die meisten zwischen 40 und 60 Jahre alt. Elf Frauen, ein Mann. «Die Alters- und Geschlechterverhältnisse sind in jedem Kurs ähnlich», sagt Gisler. «Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Das hat wohl mit der Sozialisierung zu tun.»

Wie in der Vorstellungsrunde allerdings klar wurde, sind alle aus unterschiedlichen Gründen da. So ist eine 50-jährige Teilnehmerin selber psychisch erkrankt, ebenfalls ihr Kind.

«Ich will mein Grundwissen hier vertiefen und mich eventuell zur Instruktorin ausbilden lassen.»

Der einzige Mann in der Runde ist Sozialpädagoge und nimmt am Kurs teil, weil er sich weiterbilden will. Der 29-Jährige erhoffe sich Inputs und Anregungen. Und:

«Ich möchte mir ein wenig abschauen, wie man das Thema als Praxisausbildner didaktisch rüberbringen kann.»

Eine weitere Teilnehmerin stammt aus einem anderen Kanton. Da in der Heimatstadt der Kurs bereits besetzt war, wich die Studentin nach Baar aus. Sie habe im Freundes- und Familienkreis Berührungspunkte mit psychischen Krankheiten, die sich in den letzten zwei Jahren intensiviert haben.

«Ich höre viel zu, habe aber manchmal Schwierigkeiten damit, wie ich richtig reagieren soll. Das möchte ich hier lernen.»

Der nächste Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton Zug findet im Oktober statt. Mehr Infos dazu gibt es hier. Generelle Infos zu den Ensa-Kursen gibt es hier.