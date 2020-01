Erstes Nati-Aufgebot für einen Spieler von Zug United Die starke Saison von Adrian Furger führt für den 24-jährigen Stürmer zu einem neuen Highlight. Er wird mit der Schweizer Nationalmannschaft die WM-Qualifikation in Poprad (SVK) bestreiten. Peter Rohner 28.01.2020, 11.55 Uhr

Adrian Furger bejubelt einen seiner 22 Skorerpunkte in der laufenden NLA-Saison. Bild: Roger Zbinden (Zug, 28. September 2019)

Zwei Zuger sind in dieser Woche mit den Nationalteams an WM-Qualifikationsturnieren beschäftigt. Zum einen Carl Kostov-Bredberg mit Schweden. Und zum anderen Adrian Furger mit der Schweiz. Damit ist zum ersten Mal ein Spieler von Zug United in der hiesigen Männer-Auswahl.