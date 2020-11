Erwischt: Zwei junge Zuger Beizer erschleichen sich Coronakredit Mit 52'000 Franken hätten sie das Überleben ihres Restaurants sichern sollen. Doch zwei junge Zuger überwiesen sich das Geld lieber aufs Privatkonto. Das blieb nicht unbemerkt. Kilian Küttel 12.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 28. März, dem zweiten Samstag des Lockdowns, lachen zwölf Zentralschweizer Prominente von der Frontseite unserer Zeitung. Mit kurzen Statements untermauern sie die Parole, die in grossen, schwarzen Lettern mitten auf der Seite prangt: «Bitte durchhalten!» Einer der zwölf ist EVZ-Trainer Dan Tangnes, der an die Bevölkerung appelliert: «Jeder muss ein Teamplayer sein. Alle für einen, einer für alle!»

Oder jeder für sich selbst. So könnte das Motto des Beizers gelautet haben, als er an diesem 28. März ein Formular des Bundes unterzeichnet, mit dem er einen sogenannten Covid-19- oder Coronakredit beantragt.

52'000 Franken zur «Refinanzierung»

Zur Erinnerung: Der Bund übernahm die Bürgschaft für Bankkredite bis zu 10 Prozent Jahresumsatz eines Unternehmens oder bis zu 500'000 Franken. Damit sollten gesunde Firmen wegen der Coronakrise weniger in Liquiditätsprobleme geraten. In aller Deutlichkeit heisst es in der Bundesverordnung, es sei «ausgeschlossen» mit den Krediten Dividenden und Tantiemen auszuschütten oder Kapitaleinlagen zurückzuerstatten.

Doch genau das haben der junge Mann und sein Geschäftspartner getan, die in einer Zuger Gemeinde seit 2019 gemeinsam ein Restaurant betreiben.

Als die 52'000 Franken Kreditsumme auf dem Geschäftskonto eintreffen, überweisen sich die beiden je die Hälfte auf die jeweiligen Privatkonten – zur «Refinanzierung ihrer Aktionärsdarlehen», wie die Zuger Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl festhält, den sie am 6. Oktober ausstellt und der mittlerweile rechtskräftig ist. Darin heisst es, der junge Zuger «wusste, dass seine vertraglichen Zusicherungen gegenüber der Zuger Kantonalbank unwahr waren und er von Anfang an plante, den Kredit nicht zur Liquiditätssicherung (...) einzusetzen.» Wegen Urkundenfälschung verurteilt die Staatsanwaltschaft den Gastronomen zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Franken und zu 1620 Franken Busse. Zudem muss er für 800 Franken Gebühren aufkommen.

Schweizweit 1813 Missbräuche gemeldet

Bis 7. August dieses Jahres hatte die Zuger Staatsanwaltschaft 20 Strafverfahren eröffnet und Ermittlungen gegen 22 Personen eingeleitet. Aktuelle Zahlen können die Strafverfolger auf Anfrage keine nennen. Es scheint aber unbestritten, dass noch mehr Fälle dazugekommen sind.

Schweizweit gingen die Behörden gemäss dem Eidgenössischen Finanzdepartement 1813 mutmasslichen Missbräuchen nach, lediglich in 301 Fällen konnte ein solcher nicht nachgewiesen werden. Derzeit laufen noch 214 Verfahren, die Deliktsumme wird auf knapp 32,5 Millionen Franken beziffert. Gesamthaft gewährten die Schweizer Banken 16,9 Milliarden Franken an Überbrückungskrediten.