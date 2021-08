Leserbrief Es braucht jetzt einen Akt der Solidarität Zur Corona-Impfung 20.08.2021, 13.19 Uhr

Es gibt leider immer noch sogenannte und selbst ernannte «Liberale», die in Tat und Wahrheit nichts anderes sind als Libertäre, das heisst Anarchisten und Verschwörungstheoretiker und sonstige Staatsfeinde, welche die Stirn haben, sich über den Begriff der Solidarität herzumachen, welche die Stirn haben, diesen jetzt überlebenswichtigen Begriff sowie vor allem die entsprechende Haltung durch den Kakao rechts-«liberaler» stiernackiger Staatsfeindlichkeit zu ziehen und mit Teufelsgewalt nach links zu rücken. Wer unter den 50 Prozent aller Impfverweigerer und -verweigerinnen ist, welche impffähig und bloss impfunwillig sind, und auch in dieser zugespitzten Situation weiterhin «Njet» sagt zu jeder Form von Impfung, der oder die lädt jetzt schwere Schuld auf sich. Leiterinnen und Leiter von Intensivstationen haben Klartext gesprochen. Wir müssen verhindern, dass mehr Menschen an Covid-19 erkranken, als wir behandeln können. Jeder Mensch in diesem Land, der irgendwie Ja sagen kann zu dieser Impfung, sollte es jetzt tun. Es braucht jetzt einen Akt der Solidarität.