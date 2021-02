Leserbrief Es braucht keine belanglosen Schönredner Zu den Ergänzungswahlen für den Gemeinderat Oberägeri vom 7.März 02.02.2021, 15.08 Uhr

Bei den bevorstehenden Ergänzungswahlen in Oberägeri stellen sich zwei Kandidaten zur Wahl. Den Stimmberechtigten steht somit eine Auswahl zur Verfügung. Das ist gut so. Dem Anspruch der SVP, dass ihr dieser Sitz mit einem angeblichen Wähleranteil von über 25 Prozent zustehe, wie es kürzlich in der «Zuger Zeitung» zu lesen war, kann ich jedoch nicht zustimmen. Tatsache ist, dass bei den letzten Gemeinderatswahlen in Oberägeri die beiden SVP-Kandidaten mit einem Stimmenanteil von zusammen 19,3 Prozent als Überzählige ausschieden. Ein Anspruch auf den frei gewordenen Sitz besteht somit nicht. Bleiben wir bei den Fakten und verbreiten keine Fake News.