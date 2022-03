Es drängen sich Anpassungen auf «Buchpublikation erneut untersagt», Ausgabe vom 18. März 21.03.2022, 16.25 Uhr

Das Besäufnis nach der Landammann-Feier von 2014 war wohl kein Einzelfall. Vor allem darum findet eine Buchpublikation über dieses Thema acht Jahre später überhaupt noch Interesse. Was unter Politikern nach Feierabend oft abgeht, ist kein Ruhmesblatt unserer Demokratie. Wenn jemand da nach Gleichberechtigung fragt, so folgt vor allem die bittere Erkenntnis, dass die Frauen im Suchtmittelkonsum gegenüber den Männern ganz gewaltig aufgeholt haben. Immerhin sind aber die meisten Politikerinnen und Politiker schlau genug, dass sie sich im unzurechnungsfähigen Zustand nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Sie warten damit ab, bis Rausch und Kater abgeklungen sind. Die Ausnahme waren Jolanda Spiess-Hegglin und Markus Hürlimann. Beide haben durch die an die Öffentlichkeit gezerrte Affäre ihre politische Karriere ruiniert. Die pompöse Selbstdarstellung kontrastierte erschreckend mit der weinerlichen Empfindlichkeit auf die Reaktionen Dritter. Für die Sache der Frau hat Jolanda Spiess-Hegglin sicher einen Bärendienst geleistet. Man vernimmt nirgends, wie viel Geld für die ganze Auseinandersetzung schon verschwendet worden ist; auf jeden Fall war es auch finanziell ein sehr nahrhaftes Juristenfutter. Nach dem riesigen Aufwand drängen sich für die Zukunft doch ein paar Anpassungen auf. Da die Politiker – nicht nur Spiess-Hegglin und Hürlimann – mit dem Alkohol offensichtlich nicht Mass halten können, werden bei künftigen Landammann-Feiern nur noch Mineralwasser und Minzetee serviert. Oder noch besser: Man lässt die Feier überhaupt bleiben, denn durch das Nachrutschen aus dem Statthalteramt ist die Wahl ohnehin nicht mehr als eine blosse Akklamation auf Kosten der Steuerzahler.