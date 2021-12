Leserbrief Es geht nur um Rendite Zur Rolle der Konzerne gegenüber der Gesellschaft Michel Ebinger, Rotkreuz 10.12.2021, 16.36 Uhr

Unter «Woker Kapitalismus» versteht man den Trend, dass sich immer mehr Firmen möglichst progressiv geben wollen, wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Genauso wie es ein Märchen ist, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt – was John Kenneth Galbraith schon vor Jahrzehnten nachgewiesen hat – ist es naiv zu glauben, Konzerne interessierten sich für gesellschaftspolitische Fragen und sei es nur das Klima.

Woker Kapitalismus ist eine Tarnkappe, um zu verschleiern, dass es Konzernen um eine einzige Sache geht, nämlich um Rendite. Ihr Regime kleiden sie einfach in das, was gerade unter den Intellektuellen Mode ist, sei es Gender, Antirassismus oder eben Klimaschutz. Aber seien wir vorsichtig, wenn Ikea zum Beispiel Sofas in Regenbogenfarben herstellt, geht es nicht um LGBTQ, sondern es ist eine reine PR-Massnahme. Dies ist an ich nicht schlecht, sondern Aufgabe der PR-Abteilung. Es genügt, dass man kein Radio oder Fernsehen einschalten kann, ohne erzieherisch durch diese Modethemen indoktriniert zu werden. Ich muss das nicht auch noch (hier verlogen) von der Wirtschaft hören. Dass die Politiker aus wahltechnischen Gründen diese Themen aufbauschen und uns immer mehr bevormunden, ist nachvollziehbar.

Wenn ich jedoch sehe, welche Macht Konzerne auf die Gesellschaft haben und wo sie sich überall infiltrieren, bekomme ich es mit der Angst zu tun. Ich finde, es ist nicht Aufgabe der Konzerne, ideologisch tätig zu werden, die Erziehung der Gesellschaft ist nicht Aufgabe der Wirtschaft. Also hört mit dieser scheinheilligen Konzernpolitik auf! Es geht euch weder um LGBTQ noch um Rassismus, geschweige um Gleichberechtigung. Es geht nur um Rendite. Dies zeigt ihr täglich, indem ihr umweltbelastende und unter unmenschlichen Bedingungen produzierte, unnötige Billigstgüter verkauft, besonders jetzt in der Weihnachtszeit.