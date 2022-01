Academy-Spieler Louis Betschmann vom EVZ

Eishockey Academy-Spieler Louis Betschmann: «Es geht von Spiel zu Spiel besser» Der 19-Jährige war lange Zeit verletzt. Da sich die EVZ Academy Ende Saison auflöst, spielt er nun um seine Zukunft. Michael Wyss Jetzt kommentieren 31.01.2022, 18.00 Uhr

Der Academy-Stürmer Louis Betschmann (links, im Spiel gegen Oltens Mittelstürmer Dominic Forget) ist froh, wieder spielen zu können. Bild: Marc Schuhmacher /Freshfocus

«Es war nicht die Saison, die ich mir gewünscht habe», sagt Louis Betschmann emotional. Eine verständliche Aussage, denn der 19-jährige Swiss League-Center der EVZ Academy hat sich in der Vorbereitung im Herbst die Schulter ausgekugelt. «Es passierte im Training. Das war frustrierend, denn ich wusste, dass ich längere Zeit nicht spielen kann», so Betschmann (186 cm, 78 kg). «Ich musste mich nämlich, weil es bereits zum zweiten Mal passierte, einer Operation unterziehen. Genau vor einem Jahr erlitt ich die gleiche Verletzung in einem Meisterschaftsspiel gegen den EHC Kloten. ­Ausgerechnet gegen meinen Stammverein», so Betschmann.

«Doch nun blicke ich optimistisch der Zukunft entgegen. Ich bin ein positiv denkender Mensch.»

«Ich bin glücklich, wieder spielen zu können. Das erste Meisterschaftsspiel konnte ich am 21. Dezember gegen Thurgau bestreiten. Ich bin zufrieden, es geht von Spiel zu Spiel immer besser», so der Stürmer, der seit der Saison 2017/2018 beim EVZ spielt und in seiner zweiten Saison in der Swiss League (SL) zum Einsatz kommt. Bisher absolvierte der Center sechs Spiele in der SL, kann aber auch noch in der EVZ U20-Elit spielen. «Mein EVZ Acdemy Headcoach Fabio Schumacher schenkt mir das Vertrauen. Ich bin im dafür sehr dankbar. Er ist für mich ein grosser Motivator und Weg­begleiter.» Aktuell kämpft Betschmann mit der EVZ Academy in der Swiss League um die Qualifikation für die Pre-Playoffs (Rang 7 bis 10).

«Wir können es aus eigener Kraft schaffen»

«Wir stehen nach dem 36. Spieltag und 31 Punkten auf Rang neun. Wir haben gezeigt und auch bewiesen, dass wir in der Liga bestehen und den einen oder anderen Favoriten ärgern können», so Betschmann selbstbewusst. «Wir müssen uns vor keinem Gegner fürchten. In den Pre-Playoffs rechne ich mir gute Chancen aus. In der Best-of-3-Serie ist alles möglich.» Mögliche Gegner könnten die GCK Lions, Sierre oder Visp sein. Noch aber ist die Teilnahme an den Pre-Playoffs nicht gesichert: «Wir können es aus eigener Kraft schaffen.»

Der Zürcher kämpft aber auch um seine sportliche Zukunft. Da die EVZ Academy Ende Saison aufgelöst wird, ist nicht klar, wo der 19-Jährige ab Herbst spielt. «Ich hoffe, dass ich meine Karriere in der Swiss League weiterführen kann. Ich kann in den nächsten Wochen beste Werbung in eigener Sache machen.» Der Offensiv­spieler könnte nächste Saison auch als Overage-Spieler bei der EVZ U20-Elit spielen. Übrigens: Die Tabelle in der Swiss League wird wegen der Covid-19-Pandemie nach dem Punktequotient (PQ) geführt. Die EVZ Academy (PQ: 0.861) liegt klar vor Schlusslicht Ticino Rockets (0.556).

Die nächsten Spiele der EVZ Academy: Visp-EVZ Academy (Dienstag, 19.45 Uhr, Lonza ­Arena); EVZ Academy-Langenthal (Donnerstag, 19.45 Uhr, Bossard Arena) und Ticino Rockets-EVZ Academy (Samstag, 16 Uhr, Biasca).