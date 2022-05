Vereine&Verbände Tiefgreifende Veränderungen im Chor Audite Nova Zug An der Chorversammlung stellte Johannes Meister seine künstlerische Leitung zur Disposition. Die langjährige Aktuarin Monika Fähndrich gab ihren Stab weiter Für den Chor Audite Nova Zug: Oswald Föhn 06.05.2022, 15.07 Uhr

In der Mitte die für 33 Jahre Vorstandstätigkeit geehrte Monika Fähndrich mit ihrer Nachfolgerin Sylvia Bello, den früheren Präsidenten Walter Hotz (links) und Vitus Ammann (rechts) sowie dem derzeitigen Präsidenten Andreas Derungs. Bild: PD

Im Anschluss an unseren Probentag vom 9. April zum Werk Le Laudi von Hermann Suter, das wir am 11. und 12. Juni in der Pfarrkirche Unterägeri aufführen werden, eröffnete der Präsident Andreas Derungs die Chorversammlung. Er freute sich, dass nach drei coronageprägten Jahren erstmals wieder eine ordentliche Durchführung möglich war und über die vielen ­Anwesenden. Er blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres 2021 zurück und würdigte das grosse Engagement der Chorleitung, dass trotz der pandemiebedingten Einschränkungen möglichst oft gesungen werden konnte – sei es in Registerproben oder virtuell in Mitsingprojekten. Er erinnerte auch an die wichtigen Statutenänderungen und dankte herzlich dem Dirigenten, seinem Vorstandsteam und weiteren Helfenden aus dem Chor für die geleistete, sehr grosse Arbeit.

Die Geehrten von links nach recht: Reto Zumbühl, Simone Anna Heitlinger, Bettina Spiess, Matthias Pfeiffer mit dem Präsidenten Andreas Derungs. Bild: PD

Johannes Meister bedauerte, dass coronabedingt nur wenige Auftritte möglich waren und das aufführbereite Werk «Stabat Mater» von Antonin Dvořák auf später verschoben werden musste. Er gedachte an das kürzlich mitgestaltete Benefizkonzert für die Ukraine und präsentierte die Pläne für Auftritte an der Zuger Chornacht vom 10. September und das Projekt Jolidulidu mit Aufführungen am 18. und 19. März.

Die grösste Überraschung bereitete Johannes Meister jedoch mit der Ankündigung, dass er sich mit dem Erreichen seines Pensionsalters und seiner Verantwortung als künstlerischer Leiter auch Gedanken über die Weiterentwicklung des Chores gemacht habe. Nach reiflichem Abwägen stellte er, auch wenn es nicht leichtgefallen war, nach 23 Jahren seine Aufgabe zur ­Disposition, um damit Raum für eine langfristige Nachfolge­planung zu geben.

Jetzt wird eine Findungskommission einberufen

Andreas Derungs dankte Johannes Meister für sein Wirken und bemerkte: «Für die eigentliche Laudatio wird die richtige Zeit noch kommen.» Er kündigte an, dass für die Dirigentennachfolge eine Findungskommission gebildet werde und mit Probedirigaten im Herbst 2022 gerechnet werden dürfe.

Eva Hirt präsentierte das vernetzende Gönnerwesen und Esther Adler die stabile finanzielle Situation der Vereins­kasse, welche David Burkard im Namen der Revisoren vollumfänglich bestätigte.

Tiziano Cautero hielt fest, dass im Berichtsjahr sechs Singende aus- und zwei eintraten. Mit kräftigen Akklamationen wurde den treuen Mitgliedern gedankt: Simona Schuler und Bettina Spiess für 10 Jahre Vereinstreue, Simone Anna Heitlinger und Matthias Pfeiffer für 20 Jahre und Reto Zumbühl gar für 30 Jahre.

Aktuarin gibt ihren Posten nach 33 Jahren weiter

Beim Traktandum Wahlen gab die Aktuarin Monika Fähndrich nach 33 Jahren Vorstandsarbeit ihren Rücktritt bekannt. Sie hatte vier Präsidenten begleitet, und sie alle lobten ihr umsichtiges, präzises und ruhebewahrendes Wirken – insbesondere auch ihre ausführlichen, humorvollen Protokolle. Ihre Aufgaben liegen neu in den Händen von Sylvia Bello. Cornelia Bütler wurde als Nachfolgerin des weggezogenen Revisors Michael Schlitner gewählt. Karin Dubach präsentierte das Organisationskomitee für die Feier des 50-jährigen Bestehens des Chores sowie einige Eckpunkte zum Fest.

Judith Spieler hob hervor, dass die meisten Chor-Neuzugänge dank der stets aktuellen, attraktiven Website www.auditenova.ch gewonnen werden und fragte die Anwesenden, ob ein kreatives Chormitglied das Webmaster-Team verstärken möchte – eine persönliche Einführung ins Webmastering ist gewährleistet.