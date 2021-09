Leserbrief Es gibt nicht nur richtig oder falsch Gedanken zum gegenseitigen Umgang in der Pandemie 23.09.2021, 17.20 Uhr

Seit geraumer Zeit nehme ich eine stetige Veränderung der Gesellschaft war. Was in letzter Zeit besonders auffällig ist – und diese Entwicklung gilt es genau zu beobachten –, ist dass man neuerdings die Menschen in nur noch zwei Gruppen unterteilt. Gilt es verpönt, nach Hautfarbe zu unterscheiden oder nach ethnischer Herkunft, wird man meines Erachtens neuerdings mittels Zertifikat oder fehlendem Zertifikat gebrandmarkt.

Im Unterschied zu anderen heute beliebten und gängigen Antidiskriminierungsmodellen, wo alles unternommen wird, um ja keine Andersdenkenden auszuschliessen, wird man nun der Zertifikatspflicht ausgeliefert. Hier gelten plötzlich andere Wertvorstellungen, und der Diskriminierungsschutz wird behördlich aufgehoben. Sollte man dann seine Einstellung, nachdem genügend Druck ausgeübt worden ist, endlich geändert haben und man sich impfen lässt, stellt einem der bekannteste Sportverein in Zug – übrigens eine an Nächstenliebe und Grosszügigkeit kaum zu überbietende Geste – ein Foto mit dem Meisterpokal zur Verfügung – sozusagen ein Foto für die Ewigkeit mit Ruhm und Ehre verziert. Die Impfung wird sicher zu einem gewissen Teil schützen, davon bin ich überzeugt. Aber davon auszugehen, dass man nun sicher ist und überall wieder dabei sein kann, weiterleben wie vorher, ja schon fast unsterblich ist: Dies ist höchstwahrscheinlich der falsche Ansatz und hilft auch nicht gerade zur Beendigung der Pandemie.

Ich will hier keinen politischen Diskurs über das Virus loslassen, auch nicht darüber berichten, ob schlimm oder nicht schlimm, sondern nur darauf hinweisen: Wir müssen aufpassen, durch die übertriebene Besorgnis um das Überleben der Menschheit nicht genau die Fehler zu begehen, welche früher oder später genau zu diesem Umstand führen könnten. Wir wissen alle, es gibt keine nur guten und nur schlechten Menschen. Jeder Mensch trägt in sich das Gute und Böse – hat übrigens Alexander Solschenizyn in seinem Buch «Der Archipel Gulag» sehr schön beschrieben. Er betitelte dabei seine russische Heimat mit dem Begriff «Das Land der abgewürgten Möglichkeit» und nannte damit verbunden die politischen, bolschewistischen Machthaber «eine feige, brutale, halb geisteskranke Elite, von ihrer historischen Mission überzeugt und bereit, der Verwirklichung einer Idee die Wirklichkeit selbst zu opfern».

Schauen wir, dass es nicht so weit kommt. Die Frage bleibt, wie man über die beiden Gefühlslagen von gut und böse «Macht» bekommen kann. Es gibt dazu zweifelsohne verschiedene Möglichkeiten. Eine, die ich persönlich kennen gelernt habe, ist der Glaube an das Gute respektive Glaube an das Göttliche, der einem bei der Suche nach dem Guten Unterstützung bietet. So weit also alles gut – was macht man, um die Organisation des Staates davon zu überzeugen, dass Gutgemeintes nicht immer gut ist sowie Schlechtes nicht konsequent schlecht? Dass es nicht nur richtig und falsch gibt?

Ich glaube, wichtig ist es, zu erkennen, dass freie Entscheide benötigt werden, um einer Sache Herr zu werden, und diesem Umstand auf keinen Fall mit gesetzlichen Regelungen die Dynamik genommen werden darf. Ziel ist und bleibt, sich selbst zu erkennen und nicht eine von aussen verordnete Erkenntnis und Persönlichkeit zu übernehmen, welche nicht zu einem passt. Authentisch bleiben, authentisch sein, dies wäre ein Ziel, welches es zu erreichen gilt. Dies gelingt jedoch nur ohne Druck und Pflicht. Man könnte auch sagen, dem Menschen Willen ist sein Himmelreich – auch auf Erden. Ich denke die Erkenntnis, dass wir endlich sind, daran glauben, dass es eine Ewigkeit gibt und das Leben als grösstes und wichtigstes Geschenk annehmen, könnte uns helfen, in Zukunft positive und aus Liebe getroffene Entscheidungen zu treffen. Wir werden auch dann nicht wissen, ob wir richtig entschieden haben – aber der Umstand der menschlichen Freiheit und der Liebe nimmt auch falsche Entscheide in Kauf.

Martin Kaufmann, Hünenberg