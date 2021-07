Leserbrief Es könnte auch in Europa zu Kriegen kommen «Amherd drückt den F-35 durch», Ausgabe vom 1. Juli 14.07.2021, 13.04 Uhr

Nach intensiven Debatten über den Kauf eines neuen Kampfflugzeuges hat sich die Landesregierung für die Beschaffung des US-amerikanischen Typs F- 35 des Herstellers Lockheed Martin als Ersatz für den gekommenen FA-18 entschieden. Trotz hoher Wartungskosten zeichnet sich diese Maschine auch durch seine Eigenschaft als Senkrechtstarter aus, ideal geeignet für die schwierigen topografischen Verhältnisse hierzulande. Die Skepsis wegen angeblich zu hoher Gesamtkosten ist zwar nach wie vor gross, der Kosten-/Nutzen-Faktor gab hier aber offenbar den Ausschlag. Von linker Seite mit der Drohung eines Referendums heftig kritisiert, ist eine glaubwürdige Luftraumüberwachung von eminenter Bedeutung für die Wahrung der Souveränität eines Staates. Inwieweit dieses Kampfflugzeug in der Schweiz dereinst wirklich abheben wird, hängt wohl auch vom Verhalten des Wählers bei einem allfälligen Entscheid an der Urne ab. Rüstungsbeschaffungen führen in einer Gegenwart, in der militärische Auseinandersetzungen konventioneller Art kaum mehr vorstellbar sind, immer wieder zu einem teils emotional geführten Schlagabtausch zwischen Bürgerlichen und der politischen Linken, wobei die Landesverteidigung in ihrer heutigen Form oft per se in Frage gestellt wird. Hierbei wird die Tatsache geflissentlich negiert, dass kriegerische Auseinandersetzungen gerade auch in Europa jederzeit im Bereich des Möglichen liegen.