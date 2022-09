Das alles läuft im Kanton Zug an den Denkmaltagen 2022

Tage des Denkmals 2022 Freizeitgestaltung einst und heute – Zuger Orte erzählen ihre Geschichten Im Kanton Zug finden anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals vom 10. und 11. September 14 Anlässe in 5 Gemeinden statt. Dabei dreht sich alles rund um die Freizeit der Menschen und wie sie sie verbringen – oder einst verbracht haben. Andreas Faessler 01.09.2022, 19.15 Uhr

Auch im Programm 2022 mit dabei: die Burg Zug. Bild: Matthias Jurt

Die Europäischen Tage des Denkmals stehen dieses Jahr unter dem Motto «Freizeit». Bereits in ganz alter Zeit suchten Menschen Zerstreuung durch Kunst, Erholung oder Sport. Viele Orte, wo solches gepflegt worden ist – und auch heute noch wird – erzählen aufregende Geschichten, da sie die Zeit überdauert haben. An solche Orte laden die Tage des Denkmals am 10. und 11. September. 14 Anlässe in 5 Zuger Gemeinden stehen diesmal auf dem Programm.

In Cham lässt sich geschichtsträchtige Architektur entlang der Lorze entdecken. Oder die Papieri, welche die Brücke von Industrie zum Ort der Freizeit geschlagen hat. Auch das Lassalle-Haus in Edlibach erzählt von einem langen Wandel von der ehemaligen Heilanstalt zur heutigen Parkanlage. In Neuheim begibt man sich im Depot Technikgeschichte auf die Spuren der Mobilität von einst, und auf dem Zugersee wartet das historische Motorschiff Schwan mit Nostalgie auf.

Und was erzählt uns die historische Trinkhalle auf dem Zugerberg? Oder die jüngst entdeckte Wandmalerei in einem Wohnhaus am Kolinplatz? Das Ziegeleimuseum in Hagendorn präsentiert sein Kulturerbe der Zukunft, und in Zug geht man den städtischen Räumen für Freizeitgestaltung nach.

Dann ein Blick in die Urzeit: Wie haben die Kinder der Pfahlbauern ihre freie Zeit gestaltet? Und das jetzige Kunsthaus stellt sich in seiner einstigen Funktion als Herrenhaus und den späteren Wandel vor. Auch das benachbarte Museum Burg Zug indes widmet sich ganz dem Thema Freizeit. Wie gestalteten die Bewohnerinnen und Bewohner der Burg in vergangenen Jahrhunderten ihre Freizeit? Hatten Sie überhaupt Musse für Vergnügungen? Und wenn ja, wie sahen diese aus? Dies uns noch viel mehr steht hier während sieben Stunden im Fokus.

Alle Informationen zu sämtlichen Anlässen in den jeweiligen Kantonen sind unter www.nike-kulturerbe.ch nachzulesen.