Leserbrief Es wäre leicht, ein Endlager zu finden «Der blinde Fleck in der Lieferkette», Ausgabe vom 26.Oktober 28.10.2020, 12.30 Uhr

Wie viele bin ich noch unentschlossen. Der Bericht dürfte aber für viele eine Entscheidungshilfe sein. Da wird von einem Schweizer Konzern Kupfer in Namibia verarbeitet und das hochgiftige Arsen (bis heute 126 000 Tonnen) wird in Zuckersäcken im Freien – in der Nähe von Wohngebieten – gelagert. Der Freisetzung durch Umwelteinflüsse und der Entwendung zu terroristischen Zwecken sind Tür und Tor geöffnet. Im riesigen, dünn besiedelten Namibia wäre es leicht, einen Ort für eine sichere Endlagerung des Arsens, eingeschlossen in wasserdichte und korrosionsresistente Behälter, zu finden.