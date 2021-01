Leserbrief Es waren nicht die «Mehrbesseren» «Enthusiasmus hält ersten Skilift Zugs lebendig», Ausgabe vom 31. Dezember 06.01.2021, 16.10 Uhr

Lieber Alex Hager, mit Interesse und Freude habe ich die Ausführungen, die Du Raphael Biermayr (was für ein lieblicher Name) in die Feder diktiert hast, gelesen. Hat alles seine Richtigkeit, und der Lift macht uns Mitgliedern des Skiklubs Zug auch heute noch Freude, wenn dann ausnahmsweise einmal Schnee liegt. Aber Deine mit Augenzwinkern gemachte Aussage über die Gründung des Skiklubs Zug kann ich so nicht stehen lassen, ohne zurückzuzwinkern!