Leserbrief Es wird munter weiter geimpft Zur Corona-Impfkampagne 01.02.2022, 16.08 Uhr

Die renommierte medizinische Fachzeitschrift «The Lancet» hat am 30. Dezember 2021 die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, aus denen hervorging, dass 89 Prozent der neuen Covid-Fälle im Vereinigten Königreich auf vollständig geimpfte Personen entfielen. Demnach sind es in England meinem Verständnis nach zurzeit in erster Linie die Geimpften, die das Covid-19-Virus übertragen. Ungeachtet dessen wird munter weiter geimpft, wie wenn nichts wäre.