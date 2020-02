Kommentar Es wird Zeit, dass das Öffentlichkeitsprinzip im Kanton Zug durchgesetzt wird Im Kanton Zug sollen die Entscheide des Zuger Verwaltungsgerichts bald anonymisiert auf der Homepage aufgeschaltet werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet Chefredaktor Harry Ziegler. Harry Ziegler 08.02.2020, 05.00 Uhr

Transparenz – etwas, das sich die meisten Menschen im Umgang mit Behörden und deren Entscheiden wünschen. Diese Transparenz ist dank einer gutgeheissenen Klage vor Bundesgericht im Kanton Zug einen kleinen Schritt weitergekommen. Mindestens, was die neu ergehenden Urteile des Zuger Verwaltungsgerichts betrifft. Dieses anonymisiert bereits seit Anfang Jahr mit einer Software neue Urteile und will diese wohl ab Sommer auf der Website aufschalten. Etwas, was das Bundesgericht schon seit einigen Jahren macht. Und etwas, das die anderen Zuger Gerichte auch ins Auge fassen sollten.