Vereine&Verbände Essen verbindet die Kulturen Jugendliche unterschiedlicher Herkunft treffen sich zum kulinarischen Austausch in Zug. Ein Erfahrungsbericht. Für das Schweizerische Rote Kreuz: Robin Fries 08.04.2022, 15.16 Uhr

Heute wird ein afghanisches Gericht zubereitet. Bild: PD

Im Kanton Zug kochen junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammen ein Gericht und schlagen so eine Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen. Der Anlass findet einmal im Monat im Jugendkulturzentrum I45 in Zug statt.

Heute möchte ich dieses Projekt besuchen und fahre mit dem Zug nach Zug. Nach einem kleinen Spaziergang treffe ich kurz nach 17 Uhr im Jugendkulturzentrum ein. Aus der Küche vernehme ich fremde Frauenstimmen, welche die Einzelheiten aus dem Rezept besprechen. Einen Stock weiter oben ist eine Gruppe junger Männer am Billardspielen und gleichzeitig findet ein spannender Match am Töggelikasten statt.

Immer spannend Ein Töggeli-Match. Bild: PD

Der Projektname «Get together – Junge kochen Kultur» passt sehr gut mit der Location zusammen. Das Jugendkulturzentrum ist ein idealer Ort, wo sich Jugendliche unterschiedlicher Herkunft unkompliziert treffen können, um Billard, Tischfussball oder Ähnliches zu spielen und zusammen zu kochen. So ist der Anlass jeweils im Monatsprogramm des Jugendkulturzentrums aufgelistet. Es ist also sehr verlockend, sich zuerst mit einem leckeren Gericht zu verköstigen und danach in den Partyabend zu steigen. Das Projekt wurde im Sommer 2021 auf die Beine gestellt. Dabei kam die Idee, ein Kochprojekt zu starten, von den Freiwilligen mit Migrationshintergrund, so hatte das Projekt seit Anfang an bereits eine kulturelle Mischung und unterschiedliche Inputs. Der Name wurde dabei sehr bewusst gewählt, einerseits soll das Projekt eine Möglichkeit darstellen, wo sich Jugendliche gemeinsam treffen und vernetzen können. Anderseits ist es durchaus gedacht, das Projekt zu einem späteren Zeitpunkt auszuweiten und andere Aktivitäten zusammen zu unternehmen. Dies kann beispielsweise eine Wanderung, gemeinsame Sportaktivitäten oder ein Gartenprojekt sein. Das Projekt soll ein Treffpunkt für die Jugendlichen und jungen Erwachsene darstellen.

Eine wichtige Arbeit der Freiwilligen

Organisiert wird das «Get together» von fünf jungen Freiwilligen des Jugendrotkreuzes Zug, die jüngste ist 15 Jahre alt, die entweder in der Küche mithelfen oder mit den Teilnehmenden ein Spiel spielen. Die Arbeit der Freiwilligen fängt dabei schon vor dem Tag des Anlasses an. Sie schreiben Interessierte an, fragen, wer ein Gericht kochen möchte, stehen im Austausch mit dem Jugendkulturzentrum, erstellen Einkaufslisten und kaufen die Zutaten ein. Während des Anlasses sind sie erste Ansprechpersonen und schauen für einen reibungslosen Ablauf, auch damit ein ungefährer Zeitplan eingehalten werden kann.

Ich wage mich derweil an den Billardtisch und spiele zusammen mit den jungen Männern eine Runde mit. Schnell wird klar, dass es dabei nicht um die beste Technik oder ums Gewinnen geht, sondern der Spass steht dabei im Vordergrund. Durch dieses Setting bieten diese informellen Anlässe einen super Raum, wo sich die Jugend unkompliziert treffen und miteinander austauschen kann.

Um 19 Uhr ist es endlich so weit und wir werden an den Tisch gerufen. Die Köchinnen haben ein leckeres Qabili aus Afghanistan gekocht. Reis durchmischt mit Rosinen, Zwiebeln, Knoblauchzehen und feingeschnittenen karamellisierten Karotten. Mandelstifte und grüne Pistazienkerne runden das farbenfrohe Gericht ab. Dazu gibt es Fleisch und einen erfrischenden Tomaten-Gurken-Salat mit Minze. Das Gericht schmeckt sehr lecker und der Hunger ist gross, so ist es nicht verwunderlich, dass an diesem Abend keine Reste übrigbleiben.

Qabili kennt man hierzulande (noch) nicht gut. Bild: PD

Um 20 Uhr haben wir die Küche bereits wieder aufgeräumt und machen uns langsam auf den Weg nach Hause. Gleichzeitig sind Mitarbeitende des Jugendkulturzentrums in den letzten Vorbereitungen für die Party am Abend. Mit einem vollen Bauch laufe ich Richtung Bahnhof und geniesse die neuen kulinarischen Eindrücke.