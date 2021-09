Stadtzuger Wirte hatten etwas Glück im Unglück

Gastronomie Stadtzuger Wirte haben etwas Glück im Corona-Unglück Manche Zuger Gastronomen haben vom pandemiebedingten Entgegenkommen der Stadt profitiert. In der Altstadt hat sich Auffälliges getan. Raphael Biermayr 21.09.2021, 05.00 Uhr

«Fischerstube»-Inhaber Andy Bliggenstorfer kann seit dem vergangenen Frühjahr auf dem seeseitigen Holzdeck Gäste empfangen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 16. September 2021)

Stadtzuger Gastronomen konnten nach dem pandemiebedingten Lockdown vom Frühjahr 2020 per Eilverfahren ihre Aussenbereiche auf öffentlichen Grund vergrössern, also mehr Plätzen anbieten. Auch in diesem Jahr besteht diese Möglichkeit. Allerdings muss ein Gesuch eingereicht werden, das ein Bewilligungsverfahren durchläuft. Zu diesem Verfahren gehört auch ein Lärmgutachten. Dessen Ausfertigung wird im Rahmen der Covid-Unterstützung mittels Steuergeldern bezahlt.

Der Stadtrat hat für sein Handeln Lob von vielen Wirten und im Parlament erhalten. Auch die Bevölkerung trage dieses Vorgehen grösstenteils mit, sagt der zuständige Sicherheitsvorsteher Urs Raschle (Die Mitte). Nichtsdestotrotz habe es im Raum zwischen Kolinplatz und Neustadt mehrere Lärmklagen gegeben – überwiegend wegen überzogener Öffnungszeiten. «Der eine oder andere Wirt hat unser Entgegenkommen ausgenutzt», sagt Raschle, natürlich ohne Namen zu nennen, «da haben wir zunächst das Gespräch gesucht und im Wiederholungsfall reagiert.» Das heisst konkret: Der Gastronom durfte weniger zusätzliche Plätze nutzen. Zum äusserten Mittel, dem Entzug der Bewilligung, griff die Stadt laut Raschle «noch nicht». Die rechtlichen Hürden dafür seien hoch.

Nächstes Jahr soll die «Riviera» kommen

Ganz so wie vorgestellt gestaltet sich die Situation in Zug gleichwohl nicht. Denn eigentlich wäre in diesem Jahr eine «Riviera» mit Stühlen und Tischen vom Fischmärt bis zum Landsgemeindeplatz vorgesehen gewesen. Dass diese höchstens lückenhaft umgesetzt wurde, war gemäss Urs Raschle durch Herausforderungen begründet, die sich erst mit der Zeit gezeigt hätten. «Vor allem, wenn der Aussenbereich nicht an das Restaurant grenzt, stellen sich bewilligungstechnische Fragen», erklärt der Stadtrat. Er hofft, dass die «Riviera» im nächsten Jahr Tatsache wird.

Die Freiluftsaison für die Lokale, die traditionell am 1. April beginnt, endet am 31. Oktober und damit einen Monat später als in den Jahren vor der Pandemie. Eine ganzjährige Erlaubnis ist – der kantonalen Vorgaben über Heizpilze und ähnliche Wärmespender ungeachtet – kein Thema: «Eine Pause tut dem Stadtleben gut», ist Urs Raschle überzeugt.

«Bei schönem Wetter findet es vorwiegend draussen statt, das wird von der Bevölkerung akzeptiert. Aber wenn es früher dunkel wird und man häufiger zu Hause ist, reagiert man stärker auf Lärm und dergleichen von aussen.»

Wie wird sich die Situation nächstes Jahr präsentieren? 2020 und 2021 hat die Stadt den Gastronomen die Gebühren für die Nutzung sämtlicher öffentlicher Aussenflächen erlassen, dazu kommt dieses Jahr die vollständige Alkoholausschankabgabe. Ob das auch 2022 der Fall sein wird, sei Raschle zufolge derzeit unklar. Fest steht jedenfalls, dass die Möglichkeit zu mehr Aussenplätzen auf öffentlichem Grund weiterhin bestehen wird. Und das unabhängig von der Pandemiesituation – «sofern es keine anders lautenden Vorgaben vom Bund gibt», lässt Urs Raschle nicht unerwähnt.

«Fischerstube» will Aussendeck das ganze Jahr über betreiben

Einer, der die Möglichkeiten für mehr Aussenplätze nutzt, ist Andy Bliggenstorfer. Dem Inhaber der «Fischerstube» in der Unteraltstadt stehen dank eines Holzdecks seit dem vergangenen Mai 24 zusätzliche Sitzgelegenheiten seeseitig zur Verfügung, die alle einen Blick auf die Sonnenuntergänge im Ennetsee bieten. Die Konstruktion gleicht das Gefälle aus, sodass man – wenigstens deshalb – nicht vom Stuhl kippt. Der Erfolg liess trotz oft bescheidenen Wetters während der vergangenen Monate nicht lange auf sich warten. Bliggenstorfer sagt:

«Wir verzeichneten das beste Sommergeschäft in den drei Jahren, seitdem wir die Bar betreiben.»

Er hätte das Deck gern schon 2020 aufbauen lassen und ersuchte um eine Baubewilligung. Doch bis jene vorlag, dauerte es bis zum Frühling dieses Jahres. Das ist der besonderen Lage in der Altstadt und in Seenähe geschuldet. Denn so hatten auch die Denkmalpflege, weitere kantonale Stellen und die Feuerwehr ein Wörtchen mitzureden. «Von der Stadt erhielten wir hingegen sehr schnell und unkompliziert das Okay dafür», findet der Wirt lobende Worte. Gegenwärtig liegt ein Gesuch um die ganzjährige Nutzung des Decks auf. Dies laut Bliggenstorfer vor allem, damit er die Konstruktion nicht jedes Mal ab- und wieder aufbauen müsse. Ein neues Freiluft-Winterangebot der «Fischerstube» sei nicht geplant.

Sinneswandel in der unteren Altstadt

Eine solche Terrasse an diesem Ort wäre vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Nachtleben und Nachbarschaft vertrugen sich schlecht. Nach den eher gemächlichen letzten Jahren der früheren «Fischerstube», die zum darüber liegenden Chinarestaurant gehörte, übernahmen neue Pächter die Bar und zogen unter neuem Namen junges Publikum an. Lärmklagen von Anwohnern in dieser exklusiven Gegend folgten schnell, während eine breite Öffentlichkeit die ausbleibende Belebung der Altstadt beklagte.

Dann übernahm Andy Bliggenstorfer das Elternhaus in der Unteraltstadt 12 und führt die Bar darin seither selbst. Der 39-Jährige zielt mit seinem Konzept auf eine zahlungskräftigere und damit in der Regel ältere Kundschaft ab. So habe er Vertrauen zurückgewonnen, sagt er. Dennoch habe erst die Coronapandemie den entscheidenden Ausschlag für die Akzeptanz der Aussengastronomie gegeben, ist er überzeugt. «Ich habe fast ausnahmslos positive Rückmeldungen aus der Nachbarschaft erhalten und freue mich, dass viele der Gäste auf dem Deck aus der Altstadt kommen», sagt er.

So schwierig die Pandemie für viele ist: Manchen bringt das Unglück auch etwas Glück.