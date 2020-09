Leserbrief Etwas mehr Normalität fürs Leben in Cham Zum Chamer Dorfmärt 22.09.2020, 14.51 Uhr

In diesem Jahr verzichteten bisher alle Vereine und Parteien in Cham auf das Führen eines Beizlis am Dorfmärt. Mit Freude durfte ich kürzlich feststellen, dass die SVP Cham sich mit der Organisation und Durchführung des Dorfmärtbeizlis der Herausforderung Corona gestellt hat und damit wieder ein bisschen mehr Normalität fürs Leben in Cham gebracht hat. Die Marktbesucher zeigten sich sehr erfreut darüber. Bei strahlend schönem Wetter, mit einem Kaffeestand, Stehtischen, aber auch mit Sitzplätzen ging die Ortspartei pragmatisch mit der momentanen Coronasituation um. Ich hoffe, dass auch noch andere Organisationen den Mut finden, dies der SVP Cham gleich zu tun.