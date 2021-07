Die Sitzplätze verschwinden aus der Zuger Bossard-Arena

EV Zug Ein Schritt zurück zur Normalität: Die Bossard-Arena hat wieder Stehplätze Am Montag haben sich Fans und Spieler des Schweizer Meisters EVZ daran gemacht, die pandemiebedingt montierten Sitzplätze abzubauen. Raphael Biermayr 19.07.2021, 17.12 Uhr

Der EV Zug hat den ersten Meistertitel nach 23-jähriger Wartezeit am 7. Mai fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewonnen. Wegen der Covid-19-Pandemie waren im letzten Playoff-Finalspiel gegen Servette Genf (5:1) nur 50 Zuschauer zugelassen.

Das obligate Meisterfoto Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Es ist vollbracht: Lino Martschini mit dem Pokal. SekuDas Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Sekunden nach dem Schlusspfiff: Die Spieler umarmen sich... Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 ... und entledigen sich ihrer Handschuhe und Stöcke. DerBild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Pascal Muller / freshfocus Carl Klingberg und Hans-Peter Strebel. Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Der Meisterpuck für den Pokal. Carl Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Fredy Egli und Patrick Lengwiler Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 EVZ-Präsident Hans-Peter Strebel (links) und EVZ-CEO Patrick Lengwiler. Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Raphael Diaz mit dem Pokal



Claudio Thoma / freshfocus Raphael Diaz mit dem Pokal



Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Lino Martschini (links) und Grégory Hofmann Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Meisterfeier mit Grégory Hofmann Bild: Ennio Leanza / Keystone Grégory Hofmann mit dem Pokal Bild: Bastien Gallay / Freshfocus Pascal Muller / freshfocus Carl Klingberg (links) und Dario Simion Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Claudio Thoma / freshfocus Die Zuger jubeln über den Meistertitel. Pascal Muller / freshfocus 1x, 2x und im dritten Versuch trifft Grégory Hofmann zum 1:0 Bild: Urs Flüeler / Keystone Die EVZ-Spieler feiern das 1:0 Bild: Urs Flüeler / Keystone Und so feiern die Fans in der Halle. Bild: Urs Flüeler / Keystone Grégory Hofmann entwischt den Genfern, umspielt Torhüter Daniel Manzato und markiert das 2:1. Bild: Urs Flüeler / Keystone Jubel bei Grégory Hofmann Bild: Patrick Hürlimann Jubel bei Grégory Hofmann nach dem 3:1 Bild: Claudio Thoma / Freshfocus Carl Klingberg jubelt nach dem 3:1





Claudio Thoma / freshfocus Claudio Thoma / freshfocus Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro EVZ-Fans bejubeln das erste Tor. Bild: Jan Pegoraro Die Zuger Fans freuen sich über das 1:0 Bild: Jan Pegoraro Die Zuger Spieler feiern das Tor zum 1:0. Urs Flueeler / KEYSTONE Carl Klingberg, links, von Zug im Spiel gegen Roger Karrer, rechts, von Servette, im dritten Eishockey Playoff-Finalspiel der National League zwischen dem EV Zug und Geneve-Servette HC, am Freitag, 7. Mai 2021, in der Bossard Arena in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Urs Flueeler / KEYSTONE Der Zuger Topscorer Jan Kovar gegen Roger Karrer Pascal Muller / freshfocus Die Zuger Fans sorgen für Stimmung. Urs Flueeler / KEYSTONE Urs Flueeler / KEYSTONE 07.05.2021; Zug; Eishockey National League Playoff Final - EV Zug - Genf Servette HC;

Sven Leuenberger (Zug) gegen Eliot Berthon (Genf)

(Pascal Muller/freshfocus) Pascal Muller / freshfocus Claudio Thoma / freshfocus Zugs Sven Senteler, links, spielt um dem Puck mit Servettes Torhueter Daniel Manzato. Ennio Leanza / KEYSTONE Zweikamnpf zwischen Servettes Tanner Richard und Zugs Yannick-Lennart Albrecht. Ennio Leanza / KEYSTONE Die Zuger Spieler stehen vor dem Pokal. Urs Flueeler / KEYSTONE 07.05.2021; Zug; Eishockey National League Playoff Final - EV Zug - Genf Servette HC;

Uebersicht auf Pokal, Spielern und Zugs Fans vor dem Spiel

(Pascal Muller/freshfocus) Pascal Muller / freshfocus Der Meisterpokal steht bereit vor dem Spiel. Urs Flueeler / KEYSTONE

Umso ausgelassener war die anschliessende Feier auf dem Arenaplatz.

Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro ( Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Raphael Diaz mit dem Pokal. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Doppeltorschütze Grégory Hofmann auf dem Balkon. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Lino Martschini mit dem Pokal und Kapitän Diaz Bild: Jan Pegoraro Justin Abdelkader lässt sich feiern. Bild: Jan Pegoraro Bild: Jan Pegoraro Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Die Mannschaft lässt sich feiern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Meistertrainer Dan Tagnes lässt sich feiern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) EVZ-Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel lässt sich auf der Terrasse feiern. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Captain Raphael Diaz auf dem Balkon der Bossard-Arena.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Bild: Jan Pegoraro Bild: Patrick Hürlimann, Zug, 7. Mai 2021 Bild: Jan Pegoraro Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) So präsentiert sich die Lage vor und während dem Spiel rund um die Bossard-Arena. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Gut bewacht: Zugang ins Stadion. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Kari Theiler mit seinem Traktor auf dem Arenaplatz.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (zug, 07. Mai 2021) / Luzerner Zeitung Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Die Spieler beim Einwärmen vor dem Spieler - hunderte Fans sind dabei. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Die Spieler beim Einwärmen vor dem Spiel Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021) Aufwärmen zwischen TV-Produktion und Fans. Bild: Matthias Jurt (Zug, 07. Mai 2021)

Zu Beginn der Saison im Oktober waren für kurze Zeit mehr Fans gestattet, allerdings nur auf Sitzplätzen. Deshalb wurden in der Stehkurve der Bossard-Arena provisorische Sitzplätze eingebaut. Jene verschwinden jetzt wieder. Am Montag haben sich Spieler und Fans daran gemacht, die Sitze abzubauen – ein Schritt in Richtung Normalität.

Einige Helferinnen und Helfer sind stilecht im Meister-Shirt zur Demontage der Sitzplätze erschienen. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Zahlreiche Fans packen an, aber auch Meisterspieler wie Sven Senteler (links). Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Auch der aus Lugano zurückgekehrte Reto Suri beteiligt sich. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die Fans sind froh, sind die Sitzplätze in der Stehkurve Geschichte. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die Sitzschalen sind wegen der Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie installiert worden. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die Stehkurve ist bald wiederhergestellt. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. Juli 2021)

Die National-League-Saison 2021/22 beginnt für den EVZ am 7. September mit dem Heimspiel gegen den HC Davos. Wie viele Zuschauer dann ins Stadion dürfen, steht noch in den Sternen.