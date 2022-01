EVZ-Chef Patrick Lengwiler: «Wir brauchen die Arena-Erweiterung»

Der EVZ investiert seit mehr als drei Jahren Geld in Machbarkeitsstudien. Die Pläne für die bestehende Erweiterung sind noch nicht bis ins allerletzte Detail gezeichnet, aber sie zeigen, in welchen Sektoren der aktuelle Schweizer Meister zulegen will. Kostenpunkt: 36 Millionen Franken.

Marco Morosoli Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr