Porträt EVZ-Academy-Spieler Keanu Derungs will sich auf der ganz grossen Bühne zeigen Keanu Derungs spielt bei der EVZ Academy. Zwischen Weihnachten und Neujahr will der 18-Jährige an die U20-Weltmeisterschaft. Michael Wyss 09.11.2020, 17.00 Uhr

Keanu Derungs im Spiel gegen den HC Sierre am 11. Oktober. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 11. Oktober 2020)

«Ich bin abrufbereit und warte auf ein Telefon. Die Reise nach Kanada kann ich jederzeit antreten», sagt Keanu Derungs. Der Stürmer wäre nun in Kanada und würde sich auf die am 8. Januar beginnende Saison in der höchsten kanadischen Juniorenliga vorbereiten.

Doch eine Einreise nach Übersee ist coronabedingt nicht möglich. Bis zum Saisonabbruch im letzten März spielte der 18-Jährige in der höchsten kanadischen Juniorenliga (Western Hockey League WHL) bei den Victoria Royals. Bereits als 12-Jähriger spielte Derungs mit einer Schweizer Auswahl im kanadischen Quebec am weltberühmten PeeWee-Turnier, dem grössten Nachwuchsturnier weltweit. «Das war sicher auch ein Grund, warum es mich wieder nach Kanada zog.»

Anfrage vom EVZ erhalten

«Dass wir die Meisterschaft im Frühling nicht beenden konnten, war schon frustrierend für mich als Eishockeyspieler. Der ganz grossen Leidenschaft kann man vom einen auf den anderen Tag nicht mehr nachgehen. Doch ich zeigte Verständnis, denn wir müssen da ja gemeinsam durch zur Bekämpfung von Covid-19. Ich will ja so schnell wie möglich wieder nach Übersee.»

Doch Keanu brauchte eine Lösung, um fit zu bleiben. «Reto Kläy, der EVZ Sportchef, hatte den Kontakt zu meinem Agenten hergestellt. So kam es zum Wechsel.» Und wie erlebt der Youngster seine Zeit bei den Zugern? «Sehr positiv. Ich bin glücklich, hier zu sein, und kann mich in der Swiss League entwickeln. Dafür bin ich dem Verein dankbar.»

Stammt aus einer sportlichen Familie

Die Freude zum Eishockey entdeckte der aus dem zürcherischen Bassersdorf stammende Derungs beim EHC Kloten. «Das Eishockey-Gen wurde mir in die Wiege gelegt. Mein Vater war bereits Eishockeyaner. Er hat mir den Weg zu diesem Sport geebnet.» Sein Vater ist Thomi Derungs (47), der unter anderem Profi bei Davos war und später für Herisau, Chur und die GCK Lions in der zweithöchsten Liga spielte und heute als Trainer im Nachwuchs (beim EVZ, Stufe U17-Elit und Eishockeyverband) tätig ist.

Sportlich sind auch Keanus Geschwister: Bruder Ian (20) spielt ebenfalls Eishockey beim Ligakonkurrenten Langenthal. «Er war schon immer ein Vorbild für mich und wird es auch immer sein», sagt Keanu Derungs. Schwester Dylan (11) macht rhythmische Gymnastik/Ballett. Und Mutter Nicole, die Schwester von Spieleragent André Rufener, war früher Fitnessinstruktorin. Derungs (183 cm; 77 kg), der in Cham in einem Studio wohnt, verfolgt nach wie vor seinen grossen Traum, eines Tages in der National Hockey League (NHL) spielen zu können: «Ich bin ein grosser Fan von Alexander Owetschkin von den Washington Capitals.»

Derungs im Dress der Victoria Royals, die in der höchsten kanadischen Juniorenliga (Western Hockey League WHL) spielen. Bild: Shakil Mahbub Hussain

Ins Land seiner ganz grossen Träume könnte Derungs schon bald reisen, denn die Eishockey-Weltmeisterschaft der U20 wird zwischen Weihnachten und Neujahr in Kanada gespielt. Analog der NHL, in einer Blase (abgeschottet von der Aussenwelt), wird das Turnier gespielt. Derungs sagt:

«Ich werde alles geben, um im Kader für die WM dabei zu sein.»

Die U20-WM sei eine gute Plattform, denn dort habe es immer wieder NHL-Scouts, die einem beobachten würden, wie in der kanadischen Juniorenliga:

«Ich möchte mich auf der ganz grossen Bühne präsentieren.»

«Aufwärtstendenz ist ersichtlich»

Aktuell befinden sich Derungs und seine Mitspieler wegen Covid-19-Fällen innerhalb der Mannschaft noch bis am Donnerstag, 12. November, in Quarantäne. Die nächsten Partien mit der EVZ Academy sind auf Freitag, 13. November (18:45 Bossard Arena, gegen Thurgau), und Sonntag (18:00 Graben, Sierre) terminiert.

Nach dem 11. Spieltag steht die EVZ Academy mit 8 Punkten an letzter Stelle, allerdings haben die Zuger in der etwas unübersichtlichen Tabelle nur 3 Punkte Rückstand auf einen Platz im Mittelfeld. Derungs: «Das Ziel muss heissen, die Playoffs zu erreichen. Die Chancen stehen gut, dass wir das schaffen. Es ist eine Aufwärtstendenz ersichtlich. Die jüngsten Auftritte haben Zuversicht ausgestrahlt.» Die Top 6 schaffen die Playoffs direkt, die Teams auf Rang 7 bis 10 können über die sogenannten Pre-Playoffs den Sprung auf Rang 7 und 8 schaffen.