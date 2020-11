EVZ-Academy Der talentierte Verteidiger Arno Nussbaumer findet seine Vorbilder in der eigenen Familie Der 18-Jährige will sich in EVZ Academy für höhere Aufgaben beweisen. Nussbaumer hat bekannte Cousins, die ihre Spuren in der National League hinterlassen haben. Michael Wyss 17.11.2020, 05.00 Uhr

Der EVZ-Academy-Verteidiger Arno Nussbaumer entdeckte seine Freude zum Eishockeysport beim EHC Seewen. «Ich bin in Brunnen aufgewachsen und habe mit dreieinhalb Jahren mit dem Eishockey in der Hockeyschule begonnen», schildert der 18-Jährige.

Arno Nussbaumer fühlt sich in der Bossard-Arena wohl. Bild: Pius Amrein (Zug, 16. November 2020)

Schuld daran – im positiven Sinn – war sein Vater, der die Hockeyschule im Schwyzer Talkessel damals leitete. Aber auch Nussbaumers Cousins Flurin Randegger (32) der gegenwärtig bei den Rapperswil-Jona Lakers unter Vertrag steht, und Gian-Andrea Randegger (34), der für verschiedene NL-Klubs spielte und 2018 zurücktrat, haben einen Einfluss auf seinen sportlichen Werdegang. Arno Nussbaumer führt aus:

«Sie sind auch meine Vorbilder. Ich habe sie immer bewundert und ihre Karriere mitverfolgt.»

Er erinnert sich zudem gern zurück an die Zeit in Seewen. «Ich hatte sehr gute Trainer, die mich gefördert und ein Stück auf meinem Weg begleitet haben.» Namentlich erwähnt er den langjährigen Nachwuchstrainer Jürg Künzler (63), der jetzt im Nachwuchs des EHC Basel tätig ist. Seine Zukunft sieht Nussbaumer in der National League. «Ich hoffe natürlich, dass ich eines Tages gegen meinen Cousin Flurin spielen kann.»

Das Ziel: Stammkraft in der Academy

Nebst Partien in der erfolgreichen Zuger U20-Elit-Mannschaft hat er in der laufenden Spielzeit schon einige Einsätze für die Academy in der Swiss League bestreiten können. «Wenn ich ein Aufgebot erhalte, macht mich das stolz. Es ist mein Ziel, dass ich mich mit guten Leistungen für einen festen Platz in der Academy empfehlen kann. Dafür arbeite ich hart», sagt der 180 Zentimeter grosse und 69 Kilogramm schwere Verteidiger.

Nussbaumer, der sich in Zug zum kaufmännischen Lehrling ausbilden lässt, spielt seine fünfte Spielzeit beim EV Zug. Er hat bereits einen Schweizer-Meister-Titel im Nachwuchs gefeiert und mit seinen Teams in der aktuellen Saison Grosses vor:

«Mit den U20-Elit will ich Meister werden. Wir haben die Qualität dazu und mit Fabio Schumacher auch einen kompetenten Trainer, der uns in der jüngsten Vergangenheit einen grossen Schritt weitergebracht hat.»

Und was ist mit der EVZ Academy möglich? «Ein Playoffplatz ist natürlich das Ziel. Machbar ist auch dieses Unterfangen.»

Academy spielt nach langer Zeit wieder

Er hat sich schon auf internationaler Bühne gemessen: 2019 stand er im Kader der Nationalmannschaft an der Jugend-Olympiade in Sarajevo. «Das sind Eindrücke, die bleiben. Leider verloren wir mit der Schweiz sämtliche Partien, was enttäuschend und für mich persönlich frustrierend war», sagt er offen. Aktuell steht der Schwyzer in keinem Aufgebot der Nationalmannschaft, konzentriert sich voll auf die Aufgaben beim EVZ.

Weiter geht es für die Academy am 21. November mit dem Duell gegen Langenthal (18.45, Bossard-Arena). Das letzte Spiel bestritten die Zuger am 1. November (2:1-Sieg nach Penaltyschiessen bei den Ticino Rockets). Wegen Covid-19-Fällen im Team wurden diverse Partien verschoben. «Es ist nicht einfach, wenn der Meisterschaftsbetrieb plötzlich ruht und auch der Trainingsbetrieb eingestellt wird. Es ist das Schlimmste für einen Eishockeyaner, wenn du deiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen kannst», sagt Arno Nussbaumer auf die schwierige Situation angesprochen.