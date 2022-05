EVZ-Meisterfeier 6000 Menschen auf dem Arenaplatz, Polizei zufrieden, Stadtrat Raschle auch – aber: «Für meinen Geschmack hatte es sicher nicht zu wenig Feuerwerk» Der EV Zug gewinnt, eine Stadt feiert, tanzt und trinkt. Was bleibt am Tag danach? Bestandsaufnahme vom Güselmeer. Kilian Küttel 02.05.2022, 17.12 Uhr

Eine junge Frau hastet die Strasse entlang, der Blick hängt am Handybildschirm. Ihr folgt ein Mann, der dank Selbstbeschallung die Schleifmaschine höchstens halb hört, die in der Garage nebenan kreischend ihr Werk verrichtet.

Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr; in der Allmendstrasse in Zug hat der kalte Alltag das Sagen. Höchstens die Putzmaschine, die die Strasse vor der Wirtschaft Brandenberg fegt, lässt erahnen: Dieser 2. Mai 2022 ist kein normaler Montag. Sondern der berüchtigte Tag danach. Der Tag, nachdem der EV Zug seinen dritten Meistertitel errungen, erzittert und: Gefeiert hat.

Clubbetreiber spricht von «unvergesslicher Partynacht»

Geisterte am Sonntag noch die Zahl von 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Public-Viewing herum, kamen laut Polizeiangaben vom Montag 6000 Männer, Frauen und Kinder zur Meisterparty vor die Bossard-Arena. Dort liessen sie nach dem Spiel die Simions, Hofmanns und Genonis; den EV Zug und sich selber hochleben.

Der Eishockey-Meister posiert auf de Arenaplatz. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 01. Mai 2022) Dario Simion schwingt den Pokal in die Höhe. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 01. Mai 2022) Claudio Cadonau (links) und Carl Klingberg halten den Moment auf dem Smartphone fest. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 01. Mai 2022) Da darf auch eine Zigarre nicht fehlen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 01. Mai 2022) Jan Kovar stemmt den Pokal in die Höhe. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Reto Suri feiert mit den Fans. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Lino Martschini präsentiert den Pokal. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Ennio Leanza / Keystone Zugs Cheftrainer Dan Tangnes posiert für Fotos auf dem Arenaplatz. Bild: Ennio Leanza / Keystone Bild: Ennio Leanza / Keystone Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) EVZ-Trainer Dan Tangnes feiert mit Josh Holden. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Zug: Impressionen von der EV Zug - Finalissima vor der Bossard Arena. EV Zug gewinnt gegen die ZSC Lions und gewinnt den Titel. Bild: Matthias Jurt (Zug, 01. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Zug: Impressionen von der EV Zug - Finalissima vor der Bossard Arena. EV Zug gewinnt gegen die ZSC Lions und gewinnt den Titel. Bild: Matthias Jurt (Zug, 01. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 1. Mai 2022) 15'000 Fans kamen auf den Arenaplatz. Bild: Jan Pegoraro Fanansammlung auf den Arenaplatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Der Areanplatz ist zum Bersten voll. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Gedränge auf dem Arenaplatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Grosse Freude bei diesen kleinem EVZ-Fan. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Flammende Begeisterung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Im wahrsten Sinne eine heisse Meisterfeier. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Blick auf den Arenaplatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Die Fans liegen sich in den Armen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Feuriger Jubel. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Er scheint den Titelgewinn kaum glauben zu können. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Ja! Wie haben es geschafft. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Die Securitas markiert Präsenz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Diese Fans haben den vollen Überblick. Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022) Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)

In den frühen Morgenstunden verschob sich die Festgemeinde in die «Lounge & Gallery» an der Dammstrasse. Praktisch die gesamte Mannschaft samt Staff habe im Club gefeiert und für eine «unvergessliche Partynacht» gesorgt, sagt Betreiber Philipp Waldis am Montagmittag – nur vier Stunden, nachdem der letzte Gast gegangen war.

In der Werkstatt lärmt die Schleifmaschine weiter, doch mit dem letzten Schritt über die General-Guisan-Strasse bleibt der Alltag zurück. Es knirscht unter dem Schuh, als eine der unzähligen Scherben noch mehr zersplittert, die den Arenaplatz übersäen – zusammen mit Zigarettenstummeln, Bierdosen, Plastikbechern; abgebrannten bengalischen Fackeln, den Überresten von Feuerwerk und Freudentaumel.

Wer am Montagmorgen den Platz vor der Bossard-Arena betrat, fand sich wieder in einem Abfallmeer, dessen Fluten einige mässig gut gelaunte Arbeiter mit Schaufel und Besen beizukommen versuchten.

Die Aufräumarbeiten nach der Meisterfeier vom Sonntagabend. Bild: Kilian Küttel (Zug, 2. Mai 2022)

Begleitet wurden sie vom ausdauernden «Schöllölööö» eines der letzten Tenöre im Chor der guten Laune, der nicht nur mit dem EV Zug den Titel des Schweizer Eishockey-Meisters, sondern wohl auch die Meisterfeier gewonnen hat.

Wegen Pyros: Vier Männer festgenommen

Was davon bleibt ausser dem Kater? Zunächst einmal ein positives Fazit der Polizei, denn wie diese mitteilt seien die «Feierlichkeiten mehrheitlich friedlich verlaufen». 12 Personen haben die Polizisten vom Arenaplatz weggewiesen, eine junge Frau und ein junger Mann mussten wegen einer Wunde und nach einem Schwächeanfall ins Spital. Daneben nahm die Polizei vier Männer zwischen 27 und 33 fest, die ihre Pyros teilweise mitten im Partyvolk gezündet hatten.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 1. Mai 2022)

Das Thema Feuerwerk werde man mit den Verantwortlichen anschauen müssen, so der Stadtzuger Sicherheitsvorsteher Urs Raschle, der zwar von einer «unvergesslichen, grandiosen Nacht» spricht, aber auch sagt:

«Für meinen Geschmack hatte es sicher nicht zu wenig Feuerwerk.»

Trotzdem - unter dem Strich seien Feier und Freinacht gut gelaufen, auch dank der Zuger Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug: «Die Auflagen, die wir an die Erteilung der Freinacht geknüpft hatten, wurden eingehalten, etwa Strassen rechtzeitig gesperrt oder genügend Sicherheitsräume geschaffen.»

Und natürlich bleibt von der Party der Güsel. Alleine an der inoffiziellen Feier vom letzten Jahr, an der rund 5000 Leute waren, kamen 28 Kubikmeter Abfall zusammen. Wie viel es dieses Jahr war, konnte der EV Zug am Montag auf Anfrage nicht sagen. Die Reinigungscrew sei etwa bis Mittag beschäftigt gewesen, heisst es von der Kommunikationsabteilung.

Wie viel es auch gewesen sein mag: Die Männer mit Schaufeln und Besen werden froh sein, wenn der Alltag bald nicht nur in der Allmendstrasse, sondern wieder in ganz Zug das Sagen hat.