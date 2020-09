Porträt Ex-Profi Nedim Sacirovic ist beim FC Rotkreuz zurück am Ursprung seiner Karriere Nedim Sacirovic, der 26-jährige Ex-Profi-Fussballer von Luzern und Wil, verstärkt den FC Rotkreuz. Bereits als Junior spielte Sacirovic für Rotkreuz – die Rückkehr war immer geplant. Martin Mühlebach 12.09.2020, 05.00 Uhr

Nedim Sacirovic ist zum FC Rotkreuz zurückgekehrt. Bild: Christian H. Hildebrand (Rotkreuz, 11. September 2020)

Der FC Rotkreuz hat in den letzten Jahren den direkten Durchmarsch von der 4. Liga in die 2. Liga interregional geschafft. Wer meint, der ehemals biedere Dorfklub sei mit dem Erreichten zufrieden, der hat seine Rechnung ohne den Teammanager René von Euw gemacht. Dessen erklärtes Ziel ist der Aufstieg in die 1. Liga classic. Mit der Verpflichtung des 26-jährigen Nedim Sacirovic, der als F- und E-Junior die Farben des FC Rotkreuz trug, hat von Euw einen Transfercoup gelandet.