Zuger Vereine Experten informieren in Steinhausen über Blackout Droht im Winter ein Stromausfall? Kürzlich fand dazu in Steinhausen ein öffentlicher Anlass statt. 23.09.2022, 15.02 Uhr

Unter anderem nahm Regierungsrat Florian Weber (Mitte) am öffentlichen Anlass teil. Bild: PD

Sitzen wir im Winter im Dunkeln und frieren? Müssen wir ohne Strom auskommen? Was können wir tun, um das zu verhindern? Diese und ähnliche Fragen wurden kürzlich am öffentlichen Anlass «Blackout – Droht uns im Winter ein Stromausfall?» in Steinhausen diskutiert. Die FDP des Kantons Zug lud Experten zu einer Podiumsdiskussion ein und forderte Lösungsvorschläge und Antworten auf Fragen aus dem Publikum von den Teilnehmern auf der Bühne. Vor Ort waren: Daniel Büchel, Bundesamt für Energie; Patrick Hofstetter, WWF; Jörg Worlitschek, Hochschule Luzern; Lukas Schürch, Axpo und der Zuger FDP-Regierungsrat Florian Werber.

Die Podiumsteilnehmer waren sich einig: Diesen Winter müssen wir alle Energie sparen und Massnahmen zur Überbrückung von Strommangel treffen. Um ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern, muss in die Aufstockung der Kapazitäten investiert werden. Regierungsrat Weber erläuterte, dass der Kanton Zug mit einer Taskforce für den Winter 2022/2023 Sofortmassnahmen definiert hat, die eine Mangellage überbrücken sollten. Weber monierte hingegen, dass die Kantone für die drohende Knappheit vom Bund dringend klare Regelungen brauchen, um untereinander besser koordinieren und zielgerichtet weitere effektive Massnahmen festlegen zu können.

Der Vertreter des Bundesamts für Energie aber lobte den Bund. Noch selten habe die Zusammenarbeit mehrerer Departemente so gut funktioniert wie jetzt mit der Energiespar-Initiative. Büchel forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, die freiwilligen Sparempfehlungen dieser Initiative zu befolgen, um einschneidendere verordnete Massnahmen zu vermeiden. Lukas Schürch von der Axpo und Jürg Worlitschek ergänzten, dass die Politik nicht mit falschen Anreizen und überhitzten Botschaften die Bevölkerung in Aktivismus ausbrechen lassen und in Panik versetzen soll.

Wasserkraft und Solarenergie für Ausbau

Patrick Hofstetter vom WWF hielt fest, dass sowohl die Wasserkraft wie auch die Solartechnologie wesentliche Bestandteile dieses Ausbaus sein sollten. Das Bundesamt für Energie mit Daniel Büchel möchte hier auch den Einsatz von Wärmespeicherungslösungen, Kernenergie und Windkraft einschliessen. Man ist sich einig, dass langfristig nur mit einem Technologie-Mix einer Energieknappheit begegnet werden kann. «Das geht nur, wenn man offen für neue Technologien ist», meinte Regierungsrat Weber. Die Axpo wäre offen für Investitionen in Fotovoltaik oder andere Projekte, fügte Lukas Schürch an.

Für die FDP Kanton Zug: Elyne Hager