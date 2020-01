Fachmittelschule Zug spielt: «Das Leben ist eine Einbahnstrasse» Die 3. Klasse der Fachmittelschule Zug (FMS) bot eine musisch-szenische Aufführung. Martin Mühlebach 27.01.2020, 05.00 Uhr

Eine Szene aus «One way – Einbahnstrassen und andere Missverständnisse» der FMS Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 24. Januar 2020)

Rund 100 Personen genossen am Freitagabend in der Aula der Kantonsschule Zug ein tiefgründiges Theaterspektakel. 27 Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule Zug boten unter dem Titel «One way – Einbahnstrasse und andere Missverständnisse» abwechslungsreiche Theaterszenen, gut ausgewählte Lieder, heisse Rhythmen und grossartige Tanzchoreografien.