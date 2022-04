Fahne der Hoffnung Bei Anti-Russland-Demonstrationen wehen scheinbar Zuger Fahnen Fahnen, Flaggen, Standarten und Wappen sind wichtige Symbole. Seit kurzem taucht bei Anti-Russland-Demonstrationen eines auf, die jedem Zuger bekannt vorkommt. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 24.04.2022, 16.00 Uhr

Auch in der zypriotischen Stadt Limassol schwenkten Anti-Kriegs-Demonstranten neben Ukraineflaggen die sogenannte Friedensfahne in Weiss-Blau-Weiss. Bild: Petros Karadjias/Keystone (Limassol, 13. März 2022)

Seit Anfang März sah man in einigen Städten auf verschiedenen Kontinenten bei Protesten gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinen Krieg in der Ukraine immer wieder Flaggen in den Farben Weiss-Blau-Weiss. Es besteht eine grosse Ähnlichkeit mit der Fahne von Stadt und Kanton Zug.

Eine Organisation ruft dazu auf, die Flagge weltweit zu zeigen und das zu posten:

Die blaue Farbe ist zwar intensiver als diejenige des Kantons respektive der Stadt Zug. Zudem ist das neue Emblem rechteckig und der blaue Balken etwas schmaler als das Zuger Pendant.

Was sich sagen lässt: Die im Zusammenhang mit dem Krieg aufgekommene, rechteckige Fahne hat ihren Ursprung in der russischen Fahne in Weiss-Blau-Rot. Dieses Emblem ist seit 1993 wieder in Gebrauch.

Eine Russlandfahne bei Protesten in Sofia wegen der Zugehörigkeit Bulgariens zur Nato und deren Waffenlieferungen an die Ukraine. Bild: Vassil Donev/Keystone (6. April 2022)

Der niederländische Einfluss auf die russische Trikolore

Sie ist schon zu Zeiten der russischen Zaren (ab 1721) überall in Russland an Fahnenmasten aufgezogen worden. Nach Russland gebracht hat sie einst der Peter der Grosse (1672–1725). Dieser besuchte im späten 17. Jahrhundert die Niederlande und nahm von dort deren Trikolore mit. Sie bestand aus den Farben Rot-Weiss-Blau.

Weiss steht gemäss Wikipedia für Glaube und Edelmut, Blau für Hoffnung und Ehrlichkeit und Rot soll Liebe, Mut und Tapferkeit darstellen. Um die Niederländer nicht einfach zu kopieren, schob Peter der I., der Gründer von St.Petersburg, den blauen Balken einfach eine Zeile nach unten.

Wie die im lettischen Riga domizilierte Informationsplattform meduza.io schreibt, sei die russische Fahne nun modifiziert worden. Der in Russland geblockte Nachrichtenkanal schreibt, dass sich Russinnen und Russen, die gegen den Krieg sind, in der Öffentlichkeit so erkenntlich machen. Die Fahne bezeichnet Portal als diejenige «der Freiheit und des Friedens».

Sie symbolisiere zudem den Kampf der Russen gegen den Krieg, gegen die Diktatur und gegen die Zensur in ihrer Heimat. Wer dort mit einer solchen abgeänderten Flagge Russland auf die Strasse geht, riskiert eine langjährige Gefängnisstrafe.

Auch in Weissrussland in Gebrauch

Eine in der Machart gleich aufgebaute Flagge war ein Symbol des Widerstandes in Weissrussland (Belarus). Die im Sommer 2020 auf die Strasse gehenden Menschen schwenkten ein Tuch, bei welchem die Farbkombination Weiss-Rot-Weiss war.

Dieses Symbol wurde 2020 von der Opposition in Weissrussland verwandt. Bild: Dmitri Lovetsky/Keystone (Minsk, 23. August 2020)

Anlass für den Aufruhr waren Präsidentschaftswahlen. Der Langzeitpräsident Alexander Lukaschenko liess sich wieder wählen, wobei wohl das Votum nicht so klar war, wie es später verkündet wurde.

Im Gegensatz zur russischen Friedensfahne ist diejenige aus Belarus ein Symbol mit Vergangenheit. Eine kurze Zeit bestehende belarussische Republik im Jahre 1918 verwendete Weiss-Rot-Weiss. Von 1991 bis 1995 war das schlichte Emblem wieder in Gebrauch.

Die heute in Belarus offiziell gehisste Flagge ähnelt derjenigen, die in den letzten 40 Jahren der Sowjetunion bis 1991 in Gebrauch war. Oben grün, unten rot. Einzig der Hammer, die Sichel und der Sowjetstern sind aus der Staatsflagge verschwunden.

Gar ein Rückgriff auf die mittelalterliche Republik Nowgorod

Wie verschiedene Medien schreiben, gab es eine solche Flagge mit dem blauen Balken in der Mitte sogar ganz offiziell in Russland. Die Stadt Nowgorod hat einen Balken in hellem Blau in ihrem Erkennungszeichen.

Die Stadt südlich von St.Petersburg wurde im 9. Jahrhundert gegründet. Vom 12. bis ins 15. Jahrhundert gab es eine Republik gleichen Namens. Sie erstreckte sich von der Ostsee bis zum Uralgebirge. Die Provinz Nowgorod hat das helle Blau noch heute in seinem Wappen. Es ist mittlerweile einfach ans untere Ende des Erkennungszeichens gerutscht.

Bei der zweigeteilten Flagge der Ukraine – oben tiefblau, unten gelb – lässt sich das Herkommen nicht eindeutig klären. Eine Erklärung nennt goldgelbe Getreidefelder, über denen der Himmel tiefblau ist. Doch dies ist nur Spekulation.

Die Ukraine-Flagge war nach Kriegsbeginn auch auf dem Zuger Postplatz zu sehen. Bild: Stefan Kaiser (28. Februar 2022)

