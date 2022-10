Vereine&Verbände Fahren im Alter, aber sicher! Die Aktion zum sicheren Autofahren stösst bei den FDP-Top-60-Mitgliedern stets auf grosses Interesse. Für die FDP Top 60: Peter Rütimann 07.10.2022, 18.37 Uhr

Teilnehmerin Judith Wild mit Fahrlehrer Bruno Meier.

Bereits zum dritten Mal fand diese Aktion «Top 60 – Mitglieder lenken ihr Fahrzeug sicher und gewandt im Verkehr» in Zusammenarbeit mit der Verkehrsschule Zug statt. Dieser Anlass besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

In kleinen Gruppen zu maximal zwölf Teilnehmenden, vermittelte Sven Meier, Präsident der Verkehrsschule Zug in lebhafter Art die aktuellsten Regeln zum Vortritt an Kreuzungen und in Kreisverkehrsplätzen. Die Instruktion über den Vortritt und die Kommunikation im Verkehr entwickelt sich jeweils zum aktiven Dialog zwischen den Teilnehmenden und dem Referenten.

Die meisten Teilnehmer sind erstaunt, wie rasch sich einzelne Verkehrsregeln verändert und ergänzt haben und sich so den heutigen Bedürfnissen anpassen. Die Regeln im doppelspurigen Kreisverkehrsplatz mit den Bodenmarkierungen sind jeweils für uns eine besondere Herausforderung. Hier entstanden viele Fragen von den Zuhörern. Im Dialog begleitet mit spontanen Skizzierungen auf dem Flipchart wurden diese Verkehrssituationen in verständlicher Art erklärt. Von diesem interessanten Update über das aktuelle SVG (Strassenverkehrsgesetz), haben alle Teilnehmer profitiert. Zum Abschluss von diesem Theorieblock haben die Kursteilnehmer spontan applaudiert! Für den zweiten Teil, der praktische Fahrtest mit dem eigenen Auto und begleitet mit einem Fahrlehrer, vereinbarte jeder Teilnehmer einen separaten Termin. Diese Testfahrt im heutigen Stadtverkehr dauert insgesamt zirka 60 Minuten und endet dann für jeden Teilnehmer mit einer kritischen Würdigung, welche natürlich in jedem Fall vertraulich bleibt.

Für die FDP Top 60: Peter Rütimann

