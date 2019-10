Fahrplan 2020/21: Das ändert sich im Kanton Zug

Buslinien 1 und 2: Direkte Zusatzkurse am Morgen und Abend zwischen Oberägeri–Menzingen. Dadurch gibt es Fahrplananpassungen auf der Linie Zug–Menzingen.

Buslinien 1, 3, 6, 11, 41: Von Montag bis Freitag gilt neu der 15-Minutentakt bis 21 Uhr.

Buslinie 31: Die Linie Baar–Sihlbrugg–Neuheim verkehrt zur Hauptverkehrszeit und an Randstunden unverändert bis Neuheim. In Zwischenstunden endet die Linie in Sihlbrugg. An Sonn- und Feiertagen wird Neuheim neu im 30-Minutentakt erschlossen.

Buslinie 32: Die neue Linie verkehrt von Montag bis Samstag im 30-Minutentakt von Baar direkt via Baarburgrank nach Neuheim.

Buslinie 42: Die Linie wird von Cham Pfad bis Bahnhof Knonau verlängert (bis 22 Uhr). In Knonau Anschlüsse an die S-Bahnlinie 5 von/nach Affoltern–Altstetten–Zürich HB.

Buslinie 110: Zusätzliche Kurse am Samstag sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen Hochdorf–Rotkreuz.

Buslinie 280: Von Baar–Hausen am Albis zusätzliches Kurspaar zwischen 12 und 13 Uhr.

S-Bahnlinie S1: Auf der Strecke Baar–Zug–Rotkreuz gilt von Montag bis Freitag der 15-Minutentakt bis 21 Uhr. (ls)

Liste der Angebotsänderungen.pdf