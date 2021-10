Fahrplanwechsel: Das sind die Änderungen im Kanton Zug

Fahrplan 2022 Schnellbusse ins Ägerital fahren neu über die Tangente Zug-Baar Ab dem 12. Dezember 2021 gilt der neue Fahrplan. Noch ist nicht alles in Stein gemeisselt, aber im Kanton Zug halten sich die Änderungen – bis auf eine Ausnahme – in Grenzen. Allerdings bremst der Kanton eine Neuerung durch ein Grossprojekt gleich wieder aus – zumindest temporär. Marco Morosoli 15.10.2021, 05.00 Uhr

Die Buslinie 1 hält in Unterägeri Zentrum. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 18. Juni 2018)

Der Oberägerer Gemeinderat Beat Wyss (Die Mitte) sagte an der sehr gut besuchten Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019 in der Mehrzweckhalle Maienmatt, dass die Schnellbusse der ZVB-Linie 1 (Zug - Oberägeri) alsbald über die Tangente Zug/Baar fahren. Detailliertes zu diesem Projekt war damals nicht zu erfahren, aber bereits ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 verwandelt sich das Versprechen von Wyss in Gewissheit. Das geht aus dem aktuellen Fahrplan auf www.fahrplanauskunft-öv.ch hervor. Die auf dieser Fahrplandrehscheibe präsentierten Verbindungen der Schweizer Transportunternehmungen entsprechen zwar noch nicht dem finalen und verbindlichen Endprodukt. Es dürften sich jedoch keine allzu grossen Anpassungen mehr ergeben.

Im Kanton Zug sticht eine Neuerung ins Auge. Der Schnellbus ins Ägerital verkehrt von Montag bis Freitag zwischen der Haltestelle V-Zug und dem Ägerital über die Tangente Zug/Baar. Diese Busse könnten die Fahrt zwischen Berg und Tal um gegen vier Minuten schneller machen. Heute gilt ein Richtwert für eine Fahrt von Zug nach Oberägeri von 29 Minuten.

Allerdings ist diese Fahrplanherrlichkeit endlich. Mitte Januar 2022 beginnen die umfassenden Bauarbeiten auf der Strasse zwischen den Knoten Nidfuren und Schmittli. Deshalb müssen während der Sperre auch die Schnellbusse zwischen Tal und Berg und umgekehrt den Umweg über Allenwinden nehmen. Die beschleunigten Busse bedienen allerdings keine Haltestelle in Allenwinden. Damit bekommt dieser Sprinterbus die Qualität eines Strassen-Intercity-Expresses. Derzeit geht die Zuger Baudirektion davon aus, dass die Umbauarbeiten zwischen den vorerwähnten Knoten in rund 18 Monaten erledigbar seien. Ab dem Tag nach der Wiedereröffnung der Strasse zwischen den Kreiseln Nidfuren und Schmittli ist der Schnellbus dann zügig unterwegs und umfährt Allenwinden.

Ansonsten bewegen sich die Veränderungen im neuen Fahrplan allenfalls um Nuancen. Eine neue Linie gibt es nicht. Eine Ausdünnung des Fahrplans ist auch nicht angedacht. Gemäss öffentlich zugänglichen Unterlagen der Baudirektion dürfte es beim Fahrplanwechsel in einem Jahr jedoch zu gewissen spürbaren Veränderungen kommen. Geschehen soll dies mittels neuen Verknüpfungen von Linien. Das Ziel dieser Veränderung: Die Warterei von Bussen beim Umsteigepunkt Metalli soll bald Vergangenheit sein.

SBB verbessern das Nachtzug-Angebot auf der Verbindung Zürich-Luzern

Nach der Eröffnung des Monte-Ceneri-Basistunnels vor einem Jahr verändert sich am Angebot auf dem Netz der SBB nur wenig. Für Zugs Nachtschwärmer auf der Schienenachse zwischen Zürich und Luzern und in der umgekehrten Richtung gibt es neu einen Zug, der um 00.35 Uhr in Zürich abfährt. Von Luzern nach Zürich fährt neu ein Zug um 03.35 Uhr. Dieses Angebot gilt jeweils in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag. Ferner übernimmt die SOB wie schon auf der Nord-Südachse im Namen der SBB die Verbindung zwischen Bern und Chur. Das bringt Reisenden erhöhten Fahrkomfort, da dadurch zum Beispiel die zwischen Zürich und Chur verkehrenden unbeliebten S-Bahn-Kompositionen anderswo zum Einsatz kommen.

Interessant ist zudem, dass die Baudirektion respektive das Amt für Raum und Verkehr neu Einblick gewähren, welche Wünsche und Anregungen für den neuen Fahrplan eingegangen sind. 20 Eingaben beinhalten den Wunsch, dass das Gebiet Oberwil Räbmatt im Halbstundentakt erschlossen sein soll. Über diese Taktrate verfügte dieses Gebiet in früheren Jahren noch. Zu dieser Bitte heisst es im Papier: zurückstellen. Es gibt auch immer wieder Vorstösse, die zum Beispiel fordern, dass der Treno Gottardo jeweils in Baar Halt macht. Bei solchen Anfragen leiten die Zuger Fahrplanplaner den Wunsch jeweils an die SBB weiter.