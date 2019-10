Gemeinderat will Fahrverbot auf Rotkreuzer Schleichweg

Sollte das geplante Fahrverbot auf der Waldetenstrasse nicht angefochten werden, wäre das das Ende eines langen politischen und bürgerlichen Kampfes. Und es ist ein anschauliches Beispiel für die Konsequenzen, die das starke Wachstum eines Orts mit sich bringt. 1992 brachte die CVP die Idee auf, den Schulweg der Kinder, «insbesondere jener, die in den neuen Quartieren in der oberen Küntwilerstrasse zu Hause sind», wie es damals in der Berichterstattung hiess, zu beruhigen. Schon damals wird die Waldetenstrasse als Schleichweg nach Meierskappel bezeichnet. Ein Jahr später wurde eine Fläche rot eingefärbt, dies wurde später aber rückgängig gemacht – und Jahre später wieder aufgegriffen: Heute ist die Fussgängerfläche grün, was die Autofahrer sensibilisieren soll.

2007 wurde auf der Strasse Tempo 30 festgelegt, zehn Jahre später gingen gleich zwei Petitionen einer entsprechenden Interessensgemeinschaft (IG) ein. Darin forderten die Initianten entweder den abschnittsweisen Einbahnverkehr oder die Schaffung einer Sackgasse. An der Gemeindeversammlung im November 2018 erhielt die Gemeinde durch einen Antrag schliesslich den Auftrag, im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts die Verkehrsberuhigung auf der Waldetenstrasse vordringlich anzugehen.

Eine der Petenten der IG Waldetenstrasse im Jahr 2017 war Susana Zingg. Ist sie zufrieden mit dem Entscheid des Gemeinderats? «Eine Sackgasse wäre natürlich besser, aber wir sind froh, dass endlich etwas gemacht wird. Die Kontrollen werden abschrecken und hoffentlich dauerhaft wirken. Wenn nicht, werden wir neue Forderungen stellen», sagt die Mutter zweier Kinder, die dem Vorstand der CVP-Ortspartei angehört.