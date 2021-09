Leserbrief Der Faktencheck ist befremdend «Was ist mit den Langzeitfolgen?», Ausgabe vom 24. September 30.09.2021, 16.30 Uhr

Ich finde diesen Faktencheck befremdend. Kann man Fakten belegen, wenn man genau eine Person dazu befragt? Etwa, wenn es zu wenig zertifizierte Betten in den Spitälern hat, fragt man dann den Verantwortlichen, der für die Bereitstellung zuständig ist. Fragt doch mal die Personen, die den Job hingeschmissen haben! Oder zur Schweigepflicht an Spitälern: Humbug, sagt der Mediensprecher des Kantonsspitals. Ob es nun stimmt oder nicht, der Mediensprecher kann so oder so nicht anders antworten. Noch schlimmer ist es beim Impfzwang für 16- bis 30-Jährige. Hier konnte der Faktencheck diese Aussage gar nicht widerlegen und bestätigt den Zwang. Ausserdem werden Spitaleinweisungen angeführt, ohne aufzuzeigen, aus welchen Gründen diese stattgefunden haben. Am Ende stellt es sich noch heraus, dass diese nicht mal Covid hatten? Wer heute behauptet, er kenne die langjährigen Auswirkungen der Impfung, ist schlicht ein Grossmaul und Schwätzer. Sorry, da gibt es nun wirklich genug Beispiele in der Geschichte, wo sich die Folgen von Medikamenten ganz anders entwickelten, als man nach einem Jahr noch glaubte. Herzig finde ich auch die Aussage von Andreas Radbruch: Der Impfstoff besitze keine gefährlichen Teile des Virus. Zumindest enthält der Impfstoff mRNA des Virus und ein Bestandteil dieses Virus wird im Körper selber produziert. Somit kann seine Aussage das Vertrauen nicht erhöhen. Pathologen haben definitiv massivvergrösserte Lymphknoten bei Toten gefunden, deren Herkunft sehr wahrscheinlich von der Impfung herrührt. Die Aussagekraft des PCR hat überhaupt nichts mit der Mutation zu tun. Sie schreiben auch nicht, worauf sich Ihre Aussagen im Faktencheck beziehen. Der Zweck solcher Faktenchecks kann sich mir nicht erschliessen.