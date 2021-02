Leserbrief Falls und wenn und überhaupt «Risikopatient ist nicht gleich Risikopatient», Ausgabe vom 13. Februar 16.02.2021, 12.47 Uhr

Ich musste mich mehrmals versichern, dass in diesem Artikel (notabene mit dem Untertitel «Schwerkranke warten im Kanton Zug auf den Coronaschutz, während leichter Erkrankte schon geimpft sind») nicht über das Geschehen in einem Entwicklungsland berichtet wird, sondern über jenes hierzulande.

Da ist nicht nur vom komplizierten, ein Handy erforderlichen Anmeldeverfahren (Die nette Dame im Impfzentrum am äussersten Rande des Kantons nannte diese Prozedur immerhin «komplex») oder dem gegenwärtigen Mangel an Impfdosen die Rede, sondern auch entschuldigend von der IT-Panne des Bundes (Merke: Die hochgelobte Digitalisierung vermag die menschliche Vernunft noch immer nicht zu ersetzen). Besonders ergreifend, der Bericht einer älteren Zuger Dame mit einem gefährlichen Gendefekt. Diese hat sich zwar längst pflichtgemäss angemeldet, wartet aber noch immer auf einen Impftermin.

Zu Recht kritisiert sie, dass die Hausärzte hier noch immer nicht impfen dürfen, worauf auch ich in meinem Leserbrief vom 22. Januar hinwies. Angeblich soll, so ein Vertreter der kantonalen Gesundheitsdirektion, ab März «ein erster Probelauf in ausgewählten Praxen» erfolgen, falls «wir dann auch jenen Impfstoff zur Verfügung haben, der sich für die Verteilung und Verabreichung ausserhalb des Impfcenters eignet». – Falls und wenn und überhaupt ...

Tröstlich, dass immerhin dies im Kanton Freiburg, vermutlich mit dem eine bloss geringe Minustemperatur erforderlichen Produkt von Moderna-Lonza, schon möglich ist. Dies zu angeblich bescheideneren Aufwandsentschädigungen als anderswo – in offensichtlicher Missachtung der jetzigen Lage – gefordert.

Urs Diethelm, Zug