Falsche Polizisten: Zuger Seniorin legt 11'000 Franken für Betrüger in Briefkasten Falsche Polizisten haben am Montag von einer 83-jährigen Frau aus Baar ZG 11'000 Franken ergaunert. Sie brachten die Seniorin per Telefon dazu, den Geldbetrag im Briefkasten zu deponieren. 12.12.2019, 12.15 Uhr

(sda) Die Betrüger riefen die Frau mehrmals an und gaben vor, von der Grenzpolizei Lörrach und der Zuger Polizei zu sein, wie die echte Zuger Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie erzählten der Rentnerin von einem Einbruch in der Nähe ihres Wohnorts. Bei zwei verhafteten Personen sei ein Zettel mit ihrem Name gefunden worden.