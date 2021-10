Familie In Cham gibt es ein neues Betreuungsangebot für Schulkinder Kinder bis zur 4. Klasse können seit diesem Sommer in einer Krippe für ältere Kinder betreut werden. Der Verein Kita Schnäggehuus und Städtli hat sein Angebot erweitert. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Luzia Baumgartner (rechts) leitet die Amix in Cham.

Bild: Maria Schmid (Cham, 5. Oktober 2021)

Was von aussen an der Zugerstrasse in Cham wie eine herkömmliche Kinderkrippe aussieht, ist eigentlich ein Novum – definitiv für Cham, wohl aber auch für den gesamten Kanton Zug: Das Amix. Das Betreuungsangebot gehört zwar zu den Kitas Städtli und Schnäggehuus, ist aber für all jene Kinder gedacht, die nicht mehr im Krippen-Alter sind. Bis zur 4. Klasse können neu so Kinder im selben Gebäude wie die Kita Städtli betreut werden – eine Alternative also zu Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung der gemeindlichen Schulen.

Amix steht übrigens für das schweizerdeutsche amix oder amis – also manchmal –, wie es auf der Homepage der Kita steht. Doch auch wenn dieses Amix unter demselben Dach wie die Kita Städtli zu finden ist: Die Haupträume sind getrennt. «Sie haben separate Eingänge und auch WC-Anlagen und Aufenthaltsräume», erklärt Leiterin Luzia Baumgartner. Gleiches gilt für die Betreuerinnen und Betreuer, doch die Gruppen und die Betreuung können an Randzeiten oder für verschiedene Aktivitäten auch gemischt werden. So gibt es auch einen grossen Raum und den Garten, die gemeinsam genutzt werden.

Insgesamt 18 solcher Plätze stehen seit diesem Sommer zur Verfügung. Derzeit ist rund ein Drittel besetzt. Die Öffnungszeiten entsprechen jener der Kita Städtli – von 7 bis 18.30 Uhr – und abgesehen von den Weihnachtsferien sind alle Schulferien abgedeckt.

Das Bedürfnis nach anderen Betreuungsmöglichkeiten

Diese Rahmenbedingungen auch für ältere Kinder zu schaffen, sei für sie ausschlaggebend gewesen, ein solches Angebot ins Leben zu rufen, erzählt Baumgartner.

«Ich bin selbst Mutter und komme immer wieder mit Eltern in Kontakt, die Mühe haben, ihre Kinder in den Ferien unterzubringen.»

Die Umstellung beim Eintritt in den Kindergarten, wenn zwar die Betreuung günstiger werde, aber eben nicht mehr dasselbe biete, sei für viele Mütter und Väter gross. Zudem gebe es Eltern, die ihre Kinder erst nach 18 Uhr abholen können.

Dass es nun in Cham eine Alternative zum Angebot der Gemeinde gibt, wird von dieser positiv aufgenommen. Mirjam Wallimann leitet den Bereich der Modularen Tagesschule. Sie sagt: «Private Betreuungsangebote sind keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung der gemeindlichen Angebote.» Diese würden den Eltern zusätzliche Möglichkeiten zum Auswählen bieten. Und: «Sie können dazu beitragen, die Nachfrage an Spitzentagen oder spezielle Bedürfnisse abzudecken.»

Die Frage nach den Subventionen ist noch offen

Das Amix ist allerdings bisher als Kindertagesstätte angemeldet und soll es auch bleiben. Dies hat derzeit jedoch Einfluss auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde. Denn im Gegensatz zur regulären schulergänzenden Betreuung ist eine Subventionierung bei den älteren Kindern derzeit im Amix noch ungewiss. Dies betrifft insbesondere die Kinder ab der 1. Klasse.

Gemäss Thomas Bonati, Abteilungsleiter Soziales und Gesundheit der Gemeinde Cham, ist es bereits im entsprechenden Reglement festgehalten, dass in Cham auch private Betreuungsangebote im Schulbereich bewilligt werden können. «Diese Angebote können auch in das bestehende System der Betreuungsgutscheine eingebunden werden.» Über ein solches Gesuch um Subventionen müsste der Gemeinderat entscheiden.

Bisher sei jedoch noch kein Gesuch bei der Gemeinde eingereicht worden, sagt die zuständige Gemeinderätin Christine Blättler-Müller. Allerdings gilt das Amix als Kita. Gemäss Blättler werde man nun gemeinsam mit den Verantwortlichen des Amix zusammenkommen, um die Lage zu diskutieren.

«Und wird ein Gesuch eingereicht, werden wir das natürlich anschauen.»

Für Kinder bis zum zweiten Kindergarten ist die Frage nach Betreuungsgutscheinen allerdings bereits heute gelöst. Denn das Reglement sieht vor, dass unter gewissen Umständen – wenn ein Kind bereits vor dem Eintritt in den Kindergarten in der Kita betreut wurde, es dort Geschwister hat oder aber die Öffnungszeiten des schulischen Angebots nicht mit dem Beruf vereinbar sind – die Gemeinde Gutscheine für diese Kinder in einer Kita aussprechen kann.