Familienstreit auf einem Parkplatzareal in Zug – Fahrer fährt in Personengruppe Am Sonntagabend, 5. Juli, ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurde eine Personengruppe von einem fahrenden Auto touchiert. Fünf Personen wurden verletzt. Die genauen Hintergründe werden abgeklärt. 06.07.2020, 14.47 Uhr

(haz) Der Vorfall ereignete sich am laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden Sonntagabend, 5. Juli, um 17 Uhr, beim Parkplatz am Bruder-Klausen-Weg in Zug/Oberwil. Gemäss den bisherigen Ermittlungen ist es wegen eines Fahrmanövers zwischen mehreren involvierten Personen zu einem verbalen Disput gekommen.