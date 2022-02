Walchwil: Die Fasnachtszeitung enttarnt besonders Feierfreudige

Fasnacht 2021 wurde in Walchwil wieder eine Menge getankt – nicht selten Verhängnisvolles In ihrer 117. Ausgabe beschäftigt die Fasnachtspostille «Cheschtänä-Igel» sich wie gewohnt mit Allzumenschlichem. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Der «Cheschtänä-Igel» berichtet stets gern von menschlichen Irrläufen beziehungsweise Irrläufern. Im vergangenen Jahr hat er eine besondere Fülle davon ausgemacht – und nennt die Abwegigen gewohnt beim Namen. So haben sich etwa Marion und Thomas Abegg bei einer Schneeschuhwanderung verlaufen. So weit, so unspektakulär – hätte sich das nicht auf ihrem eigenen Land ereignet. Wohl dem, der im Kanton Zug über so viel Grund verfügt! Der «Igel» pikst Thomas Abegg gleich nochmals. Denn dieser hat seine Motorsäge anstelle von Benzin mit Öl betankt. In ihrer gewohnt besserwisserischen Art urteilen die Autoren der Fasnachtspostille: «Der Igel meint, du guter Mann, im Vorteil ist, wer lesen kann.»

Nicht nur das Lesen von Buchstaben hilft einem im Leben weiter: Das gilt auch für Zahlen. Hier hat sich ein Freundes-Quartett vertan. Dieses kaufte sich ein Boot, ohne zuvor das Bootshaus genau ausgemessen zu haben. Es kam, wie es kommen musste, das Boot passte nicht in die Hütte rein. Dank des Taucheinsatzes gelang das dann doch irgendwie. Die Besitzer dürften gespannt auf den Saisonstart im Frühling sein: Bringen sie das Boot wieder aus dem Haus heraus?

Lanz verkürzt den Nachhauseweg

Zu den vier Masslosen gehört auch Christophe Lanz, dem man mittlerweile einen Legendstatus im «Igel» zubilligen kann. Er glänzte in den vergangenen Jahren stets durch Anwesenheit in der Fasnachtszeitung. Besonders sein Umweg auf dem Heimweg vom Stierenmarkt in Zug zu Fuss über den Ennetsee ist den treuen Lesern in Erinnerung. Dieses Malheur dürfte ihm immerhin kein zweites Mal passieren, könnte er doch nun mit dem Boot nach Zug fahren und darauf übernachten.

Eine unruhige Nacht im 2021 verbrachte Fabian Bielmann, wie dem «Igel» zu Ohren gekommen ist. Von der Fyrabig-Bar entschied er sich umständehalber dazu, den Heimweg zu Fuss anzutreten. «Besoffen zwar, im Kopf noch helle, lässt das Auto stehn an Ort und Stelle», zollt der «Igel» ihm Lob für sein Verhalten. Wenig später machte Bielmann allerdings eine missliebige Begegnung mit einem Hund, als er (der Mensch, nicht der Hund) gerade sein Geschäft verrichtete. Bielmann verscheuchte den Hund mit einem Fusstritt.

Dumm nur, dass er seine Arbeitskleider mit dem Firmenlogo darauf trug – und die Hundehalterin eine Kundin des Geschäfts war. Nach der Beichte des Vorfalls hiess ihn sein Chef, der Frau eine Entschuldigung mitsamt Blumen zu überbringen, was Bielmann reumütig tat.

Film-Untertitel sind nicht gern gesehen

Die Walchwilerinnen und Walchwiler sind anscheinend zufrieden mit ihren politischen Vertretern und der Verwaltung. Jedenfalls kommen jene gut weg im diesjährigen «Cheschtänä-Igel». Bedeutet: Sie kommen kaum vor. Dass die Gemeinde trotz enormer Grosskarossendichte im Handumdrehen das Label als «Energiestadt» erhielt, erachtet der «Igel» jedoch als fragwürdig.

Das gilt auch für die Wahl des Streifens an einem Filmabend der Kulturkommission. Dem traditionsbewussten Fasnachtsblatt stösst sauer auf, dass dort «ET» in der Originalversion auf Englisch mit deutschen Untertiteln gezeigt wurde. Die Autoren kontern mit einem selbstbezogenen Beispiel:

«Würden wir diese Zeitung in Englisch schreiben, könnten alle Verkäufer getrost zu Hause bleiben. Sie würden den ganzen Tag von Tür zu Tür laufen, aber niemand würde den ‹Chestnut Hedgehog› kaufen.»

Der Hintergrund: Walchwil verfügt über den höchsten Ausländerinnenanteil im Kanton Zug (37 Prozent Ende 2020). Doch sie sind für den Wohlstand des Orts vonnöten, sorgen sie doch neben einer Durchmischung auch für hohe Steuereinnahmen.

Wie nah Tradition und Moderne in der Gemeinde beieinanderliegen, zeigt auch der gelebte Brauch des Chlausjagens. Die Jäger liessen sich auch von den 2021 geltenden Covid-19-Vorschriften nicht von der Durchführung abbringen. Zwei von ihnen, Pascal Fries und Andi Schmid, haben sich nach getaner Arbeit ihrer Trychlen entledigt. Nach reichlich flüssiger Stärkung blieben die Glocken unbeachtet stehen. Dank umsichtiger Kameraden fanden sie schliesslich doch noch zurück – auf Irrwegen, so wie ihre Träger ins Bett.

