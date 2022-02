Die Agenden der diesjährigen Zuger Fasnachtsoberhäupter

Fasnacht 2022 Nach coronabedingten Ausfällen: Was sind die diesjährigen Aufgaben der Zuger Fasnachtsoberhäupter? Auch wenn lange unklar war, ob die Fasnacht in diesem Jahr überhaupt stattfindet, wurden manche Väter und Prinzen der Fasnachtszünfte und -gesellschaften gewählt. Ein Blick auf ihre Amtshandlungen in diesem besonderen Jahr. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 23.02.2022, 16.30 Uhr

Ob Inthronisationen, Umzüge oder Fasnachtsbälle – auch dieses Jahr sind einige Zuger Fasnachtsevents ausgefallen. Lange war unklar, wie es mit den Massnahmen gegen Covid-19 weitergeht. Trotzdem wurden manche der Fasnachtsoberhäupter der Fasnachtszünfte und -gesellschaften gewählt. Was sind denn nun ihre diesjährigen Amtsaufgaben?

Der Steinhauser Steivater Pädi I., Patrick Schriber, wird an allen offiziellen Fasnachtsevents in der Gemeinde anzutreffen sein. Bild: Stefan Kaiser (22. Januar 2022)

Zu den Amtsaufgaben von Steivater Pädi I., Patrick Schriber, von der Fasnachtsgesellschaft Steinhausen gehören die Besuche am Chappeabig, den Schnitzelbänken, dem Fasigottesdienst sowie des Hauses Wiesenweg der Stiftung Maihof, des Seniorenzentrums Weiherpark und des Kinderballs. Auch die Steigrindverbrennung und die Uuslumpete gehören dazu. Neben dem offiziellen Programm wird er auch an der Chesslette am Schmutzigen Donnerstag, der Guggernacht der Steischränzer am Freitag oder in den beiden Fasnachtsdörfern in Baar und Cham teilnehmen. Schriber:

«Ich freue mich, dass während und nach dieser ungewissen Zeit so vieles auf die Beine gestellt wurde und durchgeführt wird.»

Die Fasnachtsgesellschaft Steinhausen hat sich bereits vor dem Bundesratsentscheid zur Aufhebung der meisten Coronamassnahmen dazu entschlossen, den Umzug auf den 14. Mai zu verschieben. «Dass wir den Umzug und damit auch das Fasnachtsdorf in Steinhausen nicht wie gewohnt durchführen können, war ein grosser Dämpfer», so Schriber. Spontan haben die Steinhauser Fasnächtler jedoch ein kleines Wagendorf für den Freitagnachmittag auf dem Dorfplatz organisiert. Der Steivater sagt:

«Mit den Steinhauser Umzugswagen, einer Bar und verschiedenen Gast- Guggenmusiken können wir uns zumindest ein bisschen trösten.»

Zunftmeister der Letzibuzäli in tiefer Trauer

Von Richard Rüegg, dem Zunftmeister der Letzibuzäli, heisst es indes: «Unser designierte Prinz David I. wurde noch gar nicht inthronisiert.» Da sie im Vorfeld für diese Fassnacht keine Planungssicherheit hatten, hat nun der designierte Prinz die Freiheit, Anlässe spontan zu besuchen. Eine Fasnacht zu organisieren, mit dem grossen Hertiumzug und einer aufwendigen Lebuzen-Meile sei innerhalb einer Woche unmöglich gewesen. Rüegg:

«Unser Prinz wird sein Amt im nächsten Jahr ausführen»

Der designierte Letzibuzäli-Prinz David Meyer wird sein Amt voraussichtlich erst an der Fasnacht 2023 in alter Manier ausführen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 11. November 2021)

Die Zunftmitglieder werden am Fasnachtssamstag einen «kleinen Umzug» durch die Stadt machen. «Bei diesem Umzug wird unser designierter Prinz teilnehmen», so Rüegg. Die Zunftmitglieder sind in tiefer Trauer über den Vorstandsentscheid der Absage der Fasnacht 2022. Rüegg:

«Ob sich die getroffenen Entscheidungen auf die Wahlen des Vorstands an der nächsten GV auswirken werden, wird sich zeigen.»

Keine Oberhäupter in Baar und Allenwinden

Einen Räbevater der Fasnachtsgesellschaft Baar gibt es in diesem Jahr nicht. Christophe Egli ist designierter Räbevater. «Er wird allenfalls als Privatperson Fasnachtsanlässe besuchen», sagt Silvan Meier von der Fasnachtsgesellschaft Baar. So hat Egli die Vernissage der Ausstellung «75 Jahre Räbefasnacht» in der Kunstkabine Baar besucht – dies in Jeans und Winterjacke und nicht im offiziellen Tenü.

Christophe Egli (Zweiter von rechts) ist designierter Baarer Räbevater, aber nicht in seinem Amt eingesetzt. Neben ihm die Räbemutter Gaby. Bild: Matthias Jurt (Baar, 11. November 2021)

Auch auf dem Thron von Allenwinden wird in diesem Jahr kein Faschallminister und keine Faschallministerin sitzen: «Wir haben am 11. Dezember Peter Schmid als zukünftigen Faschallminister präsentiert.

Da leider die ‹grossen Lockerungen› nicht auf Anfang Jahr in Kraft traten, haben wir uns entschieden, den amtierenden Faschallminister Daniel I. Müller zu entthronisieren», erklärt Fredy Küng, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Faschall Allenwinden. Da die Inthronisation des neuen Oberhaupts aber ein schönes unbeschwertes Fest sein soll, mache eine jetzige Inthronisation von Peter Schmid für Faschall keinen Sinn. Küng stellt klar:

«Der Thron ist vakant.»

Peter Schmid wird den Faschall aber am Umzug sowie am «Schmudo» beim Besuch der Senioren von Allenwinden im Restaurant Löwen begleiten.

