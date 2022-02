Marco Meier ist zum 12. und letzten Mal Legorenvater in Alosen.

Fasnacht Alosen Legorenvater Marco Meier: «Mich fasziniert das Miteinander im Dorf» Marco Meier aus Alosen feiert seine zwölfte und letzte Fasnacht als Legorenvater. Fasnächtler aber bleibt er auf Lebzeiten. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 24.02.2022, 11.33 Uhr

Das Fasnachtsgen wurde Marco Meier bereits in die Wiege gelegt. «Mein Grossvater und Onkel waren schon Legorenväter», erzählt er. Selbst wurde Meier im Schulalter Mitglied der Junglegoren und engagierte sich als Wagenbauer für den traditionellen Alösler Fasnachtsumzug. «Mich fasziniert das Miteinander im Dorf. Junge und Ältere ziehen alle am gleichen Strick, um den Brauch gemeinsam zu leben.» Einmal im Jahr ausgelassen zu sein, aus dem Alltag auszubrechen, auch als «Bürogummi» handwerklich tätig zu sein, einfach zu tun, was man sonst das Jahr über nicht tue, sei wunderbar.

«Ich bin jetzt seit gut 30 Jahren Mitglied der Fasnachtsgesellschaft; 20 Jahre im Vorstand, davon zwölf als Präsident und Legorenvater.»

Zum zwölften und letzten Mal ist Marco Meier Legorenvaters in Alosen. Bild: Maria Schmid (Alosen, 19. Februar 2022)

Dabei kommt dem Bankkaufmann entgegen, dass er gerne organisiert und mit anpackt. «Als Legorenvater ist man Zugpferd der Fasnachtsgesellschaft. Man führt Sitzungen und Versammlungen, koordiniert die Fasnachtsaktivitäten und richtet das alljährliche Zmorge für die Kinder am Güdelmontag her.»

Dies ist in Alosen jeweils der Lohn fürs frühe Aufstehen und Wecken des Dorfes, eine Aufgabe, welche die Kinder bereits um 4.30 Uhr früh mit viel selbst verursachtem Lärm übernehmen.

«Der Zmorge ist einer der schönsten Momente der ganzen Fasnacht»,

sagt Meier. «Er findet um sechs Uhr früh in unserer Garage statt und wird von meiner Frau Monika hergerichtet. Sie bewirtet jeweils bis zu 40 Kinder.» Dafür und auch für ihre sonstige Unterstützung ist der scheidende Legorenvater ihr sehr dankbar. «Ohne sie ginge es nicht. Es müssen schon beide Partner Freude an der Fasnacht haben, wenn man solch ein Amt übernimmt.» Auch seine drei Kinder sind bereits mit Begeisterung dabei. «Die beiden Jungs bei den Junglegoren, die kleine Tochter als Täfeliträgerin.»

Ein Herz und eine Seele: Legorenvater Marco Meier und Tochter Fabienne. Bild: Maria Schmid (Alosen, 19. Februar 2022)

Der Umzug in Alosen findet statt

Den Fasnachtsumzug am Güdelmontag führt der Legorenvater an, flankiert von zwei Ehrendamen. Ansonsten aber sticht er nicht besonders hervor, etwa durch eine spezielle Verkleidung oder Maskierung, und ist einfach einer der sieben Legorenräte. Nicht im Zentrum zu stehen, ist dem 43-Jährigen ganz recht:

«Schliesslich sind wir alle dabei, niemand soll etwas Spezielles darstellen.»

Während vielerorts die Umzüge abgesagt wurden, findet jener in Alosen unter dem Motto «Dä Vogel abgschossä» auch dieses Jahr wie gewohnt mit 15 Nummern statt. «Davon bestehen acht Nummern aus Wagen, die hier in Alosen gebaut wurden. Darauf sind wir sehr stolz. Zwei Guggenmusiken aus Oberägeri laufen zudem mit.» Die Alösler Fasnachtsgesellschaft habe gemeinsam mit der Zuger Gesundheitsdirektion und der Polizei schon früh ein Schutzkonzept erstellt, sodass der Umzug auf jeden Fall hätte stattfinden können.

Das Motto der diesjährigen Fasnacht lautet «Dä Vogel abgschossä». Bild: Maria Schmid (Alosen, 19. Februar 2022)

Geschenke an Kinder und Kranke

Tradition hat in Alosen auch das Orangenauswerfen nach dem Umzug und dem Bühnenspiel mit Schnitzelbank des Legorenrats. «Die Kinder bekommen ausserdem ein Päckli.» Es ist mit allerlei Leckereien gefüllt.

Ein solches Päckli wird jeweils am Fasnachtssonntag auch den kranken oder verletzten Dorfbewohnerinnen und -bewohnern geschenkt, die während der Fasnacht im Kantonsspital Zug liegen müssen. «Wegen der Coronaeinschränkungen können wir dieses Jahr leider nicht persönlich vorbeigehen.» Deshalb übergeben die Fasnächtler die Päckli an die Angehörigen, die sie dann ihrerseits bei einem Spitalbesuch an die Patienten übergeben. «Wir halten die Augen und Ohren offen, damit wir niemanden vergessen.» Weil das Spital natürlich keine Angaben machen kann, sind die spendierfreudigen Fasnächtler auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen.

Künftig ist er wieder als Wagenbauer tätig

Marco Meier bleibt der Fasnacht treu. «Ich werde sicher Mitglied bleiben und mich meiner früheren Wagenbaugruppe wieder anschliessen sowie bei der Einpackgruppe mitwirken», stellt er klar. Sicher werde ihm sein Amt als Legorenvater fehlen. «Aber ich will nun der jüngeren Generation Platz machen und freue mich darauf, wieder mehr Zeit für die Familie zu haben.» Es sei schön, einen funktionierenden, gut aufgestellten Verein übergeben zu dürfen.

