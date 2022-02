Fasnacht Bald geht es los: Wir präsentieren die grosse Zuger Fasnachtsübersicht Die Vorfreude steigt: Am Donnerstag übernehmen die Narren das Zepter. Wir zeigen, was wo läuft. Rahel Hug 22.02.2022, 05.00 Uhr

Die Wagenbaugruppe Rumpelstilz arbeitet auf Hochtouren. Im Bild ist Martina Wagner zu sehen. Bild: Maria Schmid (Walterswil, 20. Februar 2022)

Ein bisschen anders, aber fast «normal»: Die diesjährige Fasnacht kann ohne Einschränkungen stattfinden. Wegen der fehlenden Planungssicherheit aber führen nicht alle Gesellschaften Umzüge durch. Wir präsentieren Ihnen hier das Programm der närrischen Tage. Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Schmutzige Donnerstag, 24. Februar, steht in der Stadt Zug im Zeichen der Chesslete. Ab 5 Uhr ist Tagwache auf dem Landsgemeindeplatz, um 10 Uhr startet das Kinderschminken auf dem Bundesplatz. Es folgen diverse spontane Platzkonzerte. Die Chinderfasi auf dem Postplatz beginnt um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr folgen wiederum spontane Platzkonzerte (Fiirabig-Musik). Am Abend heisst es Chesselwy auf dem unteren Landsgemeindeplatz und dem Postplatz (ab 19.30 Uhr).

Mit Spannung erwartet wird sicher das «Feuerhorn» des Styger Rettungskorps. Die Fasnachtspostille wird in der Stadt Zug verkauft und kann Online vorbestellt werden.

Der Güdelmontag, 28. Februar, ist der Tag des Zuger Originals Greth Schell. Organisiert von der Zunft der Schreiner, Drechsler und Küfer, startet um 16 Uhr die Kinderbescherung bei der Casino-Terrasse. Danach tourt Greth Schell mit ihren Lölis durch die Altstadt bis zum Greth-Schell-Brunnen. Es gibt gratis Punsch für alle.

Macht den Kindern Eindruck: Greth Schell mit ihren Lölis. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 24. Februar 2020)

Bereits am Mittwoch, 23. Februar, laden die «Crescendos» zum Ball in den Gemeindesaal ein (20.30 Uhr). Vom Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Februar, wird zwischen dem Rathaus und dem Gemeindesaal im Schulhaus Marktgasse ein fasnächtliches Festzentrum mit Beizen und Guggenbühne aufgebaut. Insgesamt spielen gegen 40 verschiedene Guggenmusiken auf. Eröffnet wird das Fasnachtsdorf am Freitag um 17 Uhr. Am Samstag findet die Strassenfasnacht mit Kostümprämierung beim Rathaus statt (15 bis 17 Uhr). Das Fasnachtsdorf öffnet um 16 Uhr seine Tore. Der «Profis»-Ball im Gemeindesaal startet ebenfalls um 16 Uhr, um 18 Uhr findet der Fasnachtsgottesdienst in der Kirche St. Martin statt. Am Sonntag steht das Fasnachtsdorf ab 12 Uhr offen, das Kinderprogramm geht um 13.30 Uhr los. Die «Belcantos» führen ihren Ball im Gemeindesaal durch, Start ist um 13 Uhr.

Die Guggenmusik Fidelios feiert ihr 60-Jahr-Jubiläum mit einem Kubus auf dem Rathausplatz. Am Fasnachtsdienstag, 1. März, ab 18 Uhr, gibt es einen kleinen Umzug zum Platz vor der Neumühle, mit Abschlusskonzert. Ein Jubiläum feiert auch die Räbefasnacht Baar, es gibt sie bereits seit 75 Jahren. Dazu findet bis Mitte Mai eine kleine Ausstellung in der Kunstkabine beim Bahnhof Baar statt. Am 6. März, am 3. April und am 1. Mai organisieren die Fachstelle Kultur der Gemeinde sowie der Verein Kunstpause Zug öffentliche Führungen.

Der Wagen der Gruppe Rumpelstilz wird Teil des Baarer Fasnachtsdorfes sein, das am Freitag eröffnet. Bild: Maria Schmid (Walterswil, 20. Februar 2022)

Der Chnöpfli-Umzug sorgt am Freitag, 25. Februar, für strahlende Gesichter bei den jüngsten Fasnachtsbegeisterten. Besammlung ist um 14.45 Uhr beim Dorfmattplatz, Start ist um 15 Uhr.

Der Bergspiegel, das satirische Bühnenspiel, findet heuer am Freitag, 25. Februar, um 19 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Organisiert wird der Anlass von der Guggenmusik Menzikus. Das Fasnachtsblatt wird nach dem Bühnenspiel verkauft.

Die Fasnachtsgesellschaft Steinhausen hat sich entschieden, den Fasnachtsumzug in den Frühling zu verlegen. Der «5.Jahresziit-Umzug» findet am Samstag, 14. Mai, statt. Am Schmudo, 24. Februar, findet in den Restaurants Rössli und Schnitz&Gwunder eine Schnitzelbank-Nachmittagstour statt (14 bis 16.30 Uhr). Am Fasnachtsfreitag, 25. Februar, steht die Guggernacht auf dem Programm (ab 18.30 Uhr, Gemeindesaal). Am Samstag startet der Fasi-Gottesdienst um 17.30 Uhr. Der Güdelmontag ist für die Kleinsten da: Im Zentrum Chilematt findet von 14 bis 16 Uhr der Kinderball statt. Die Grindverbrennung vom Güdeldienstag, 1. März, startet um 18 Uhr.

Steivater Pädi I., hier bei seiner Inthronisation, ist parat für die Fasnacht. Bild: Stefan Kaiser (22. Januar 2022)

Die Chesslete im Dorfzentrum beginnt um 6 Uhr am Schmudo, es folgen die «Eierete» und Besuche in den Schulhäusern. Der Fasnachtssamstag, 26. Februar, ist der Strassenfasnacht gewidmet. Ab 18 Uhr verwandelt sich der Dorfplatz in ein kleines Fasnachtsdörfli mit Bar, Beiz, Musik, überdachten Plätzen und Feuerschalen. Am Sonntag gibt es einen Fasnachtsgottesdienst, Beginn um 9.30 Uhr. Zum Abschluss gibt es am Dienstag ein Füürabig-Füür, Beginn ist um 17.46 Uhr.

Am Fasnachts-Samstag, 26. Februar, tanzt im Dorf der Bär. Der Umzug der Fasnachtsgesellschaft Faschall startet um 13.30 Uhr, anschliessend folgt um 16 Uhr die Kinderbescherung.

Am Schmudo, 24. Februar, geben «SchmuDo bei Ludo» Schnitzelbänke im Restaurant Lorzenhof zum Besten (18 Uhr). Am Freitag, am Samstag und am Montag touren die Schnitzelbankgruppen «Damen vom Grill» und «Giftsprützi» durch die Beizen. Am Samstag steht das Monsterkonzert Müürig der «Holdriofäger» auf dem Dorfplatz auf dem Programm. «Denn mol andersch...» lautet das Motto für den Chomer Fasisunntig am 27. Februar. Ab 12 Uhr organisiert das OK Wägwiiser auf dem Chileplatz ein Programm mit Fasnachtswagen und Beizli, Guggenmusik-Konzerten, Ess- und Trinkständen. Um 15 Uhr findet die grosse Konfettischlacht statt.

Die Schnitzelbankgruppe Giftsprützi nimmt Chamerinnen und Chamer aufs Korn. Bild: Christian H. Hildebrand (Cham, 21. Februar 2020)

Am Fasnachts-Samstag, 26. Februar, wird ab 9 Uhr das Fasnachtsblatt, der «Igel», im ganzen Dorf verkauft, von 9 bis 12 Uhr zusätzlich auf dem Dorfplatz. Am Sonntag findet um 10 Uhr der Fasnachtsgottesdienst statt. Die Kinderbescherung am Güdeldienstag, 1. März, startet um 14 Uhr auf dem Schulhausplatz Oeltrotten.

Die Wylägerer Narrenfasnacht findet traditionell am Sonntag statt. Um 13.45 Uhr startet der Umzug auf der kleinen Route (wie sonst der Kinderumzug), los geht es bei der Bäckerei Kreuzmühle. Nach dem Umzug gibt es eine Kinderbescherung bei der Ägerihalle mit Unterhaltung durch die Guggenmusiken. Um 15 Uhr wird der WFG-Ball im Foyer der Ägerihalle eröffnet. Am Güdeldienstag, startet die «Usrüeretä» um 16 Uhr auf dem Dorfplatz. Um 19.15 Uhr folgt die Abelüpfete und Verbrennung des Badjöggels und die Uslumpete.

Unter dem Motto «Dä Vogel abgschossä» geht die Alösler Fasnacht am Güdelmontag, 28. Februar, über die Bühne. Ab 4.30 Uhr starten die Junglegoren mit dem Morgenstreich in den Tag. Ab 11 Uhr sorgen die Beizen fürs leibliche Wohl. Der Umzug beginnt um 13 Uhr, im Anschluss gibt es ein Bühnenspiel, das die einen oder anderen Missgeschicke schonungslos aufdeckt. Im Anschluss steht das «Uusrüärä» auf dem Programm, es folgt um 18.30 Uhr das Fasnachtsvergraben.

Schon die Kleinsten sind beim traditionellen Umzug der Alösler Fasnacht mit dabei. Bild: Christian H. Hildebrand (Alosen, 24. Februar 2020)

Am Schmudo, 24. Februar, findet um 19 Uhr das grosse Monsterkonzert auf dem Dorfplatz statt. Der grosse Fasnachtsumzug in Oberägeri rollt am Güdeldienstag, 1. März, durch die Strassen, start ist um 13.15 Uhr. Um 14.15 Uhr folgt das Bühnenspiel, anschliessend findet die Kinderbescherung und das «Usrüerä» statt. Um 18.35 Uhr beendet das Fasnachtsvergraben den närrischen Tag.

Weitere Informationen zu den Fasnachtsanlässen und -umzügen im Kanton Zug gibt es auf den Internetseiten der Fasnachtsgesellschaften und Guggenmusiken.