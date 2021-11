Pädi I. ist der neue Steinhauser Steivater

Fasnacht Der neue Steinhauser Steivater ist ein waschechter Fasnächtler Pünktlich um 11 Uhr 11 ertönte am 11.11. der Startschuss für die Fasnacht 2022. Und am Abend folgte die Nomination des Oberhauptes. Hansruedi Hürlimann 12.11.2021, 13.45 Uhr

Das neue Oberhaupt, Steivater Pädi I. Schriber, wird im Restaurant Schnitz und Gwunder gefeiert. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 11. November 2021)

Beinahe hätte es zu einem schönen Martini-Sommer gereicht, als sich die eingefleischten Fasnächtler auf dem Vorplatz des Klublokals zu einem Apéro einfanden. Sie liessen sich trotz Nebel und tiefen Temperaturen die Vorfreude auf die «schönste Jahreszeit» nicht vergällen. Diese Vorfreude war auch am Abend zu spüren, als man sich im Restaurant «Schnitz und Gwunder» zur Nomination des neuen Oberhauptes traf, dessen Name streng geheim gehalten wurde.

Mit einem Wettbewerb um den Namen wurde die Spannung noch etwas gesteigert. Roland Lacher, langjähriger Präsident der Fasnachtsgesellschaft, führte zusammen mit seiner Frau Christina, die ebenfalls im Vorstand tätig ist, durch das Programm. Sie gaben Hinweise zur Person des Oberhauptes, die die Namensfindung ermöglichen sollten.

Das Fasnachtsvolk applaudiert. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 11. November 2021)

Ein Hoch auf Pädi I.

Um 21 Uhr war es dann endlich so weit. Das Oberhaupt betrat zusammen mit seinem Hofstaat den Saal. Es ist Steivater Pädi I., Patrick Schriber, der lauthals mit «Pädi, Pädi» begrüsst wurde. Der überschwängliche Empfang war nicht weiter verwunderlich, da Patrick Schriber vor 20 Jahren die Guggenmusik «Steischränzer» mitbegründete.

Dank der Steigrind-Fasnacht habe er als Hünenberger in Steinhausen Fuss fassen können, so seine Erfahrung. Und als Vizepräsident der Fasnachtsgesellschaft kennt er das fasnächtliche Geschehen aus der Sicht eines Mitglieds, das Verantwortung übernimmt. «Ich hoffe, als Steivater die Fasnacht aus einer ganz anderen Warte erleben zu können», sagte er zu seiner Erwartung. Den Auftakt dazu machten die Mitglieder seiner Guggenmusik mit einer ersten musikalischen Huldigung, die er ganz entspannt geniessen konnte.

Posieren fürs Gruppenfoto mit dem Steivater. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 11. November 2021)

Eine umfassende Broschüre

Bis zum Beginn der fasnächtlichen Aktivitäten am 22. Januar 2022 müssen sich alle noch etwas gedulden. An diesem Samstag wird am frühen Abend der Steigrind getauft und auf dem Dorfkreisel verankert. Danach geht es im Gemeindesaal mit der Inthronisation von Pädi I. weiter. Es dürfte höchst interessant sein zu hören und zu sehen, wer zu welcher Huldigung antritt und wieweit sich die Darbietungen auf das Motto «Bock Füür Fasi» beziehen.

Für den Steivater ist es ein Zeichen dafür, dass «das Fasnachtsfeuer nach einer Zwangspause erneut entfacht wird und alle so richtig Bock auf eine 5. Jahreszeit haben», wie er sich zitieren lässt. «Bock Füür Fasi» ist sowohl der Titel der Fasnachtsbroschüre wie auch auf der von Hardy Rölli gestalteten Plakette ersichtlich. Das 58 Seiten starke Programm enthält detaillierte Angaben über die verschiedenen Anlässe. So auch über das 50-jährige Bestehen der Guggenmusik Guggalla. Dass die Truppe auch ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung einiges draufhat, bewies sie bei ihrem Auftritt am letzten Donnerstag.