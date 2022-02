Zusammenfassung des Chomer Fasiblatts 2022

Fasnacht Grösste Neuigkeit im 8. «Chomer Fasiblatt»: Die Gründung der Griitehirse Zunft In gewohnt scharfzüngiger Manier kommentiert das «Chomer Fasiblatt» das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres und stellt das laufende Fasnachtsprogramm vor. Cornelia Bisch 25.02.2022, 14.40 Uhr

In Cham dreht sich fast alles um Hans. Bild: PD

Das Chamer Fasnachtsoberhaupt Hans Griitehirse freut sich in seinem Grusswort auf der Frontseite des «Chomer Fasiblatt», das in der 240. Ausgabe des «Chomer Bär» abgedruckt wurde, über die Gründung «meiner eigenen, der Griitehirse Zunft Cham». Ausserdem schlägt er vor, die abgespeckte Fasnacht 2022 doch einfach im Sommer fortzusetzen, und dann den ausgefallenen Umzug mit allem Drum und Dran dann nachzuholen. Er stellt auch gleich das Chomer Fasi-Zertifikat aus, das bei Grenzübertritten nach Hünenberg und Steinhausen «in Kombination mit einem gültigen Chamer Bibliotheksausweis» vorgewiesen werden müsse.

Die Einwohner der beiden Nachbargemeinden bekommen noch mehr Fett weg beim Hinweis:

«Bitte halten Sie Abstand zu Steinhausern und vermeiden Sie das Händeschütteln mit Hünenbergern.»

Ausserdem wird ihnen eine Hörversion des «Chomer Fasiblatts» in Aussicht gestellt, bestellbar unter der Adresse: hans@nedchönneläse.ch.

Die Fasnachtseröffnung der Griitehirse Zunft ging Anfang Februar feuchtfröhlich über die Bühne. Im Bild von links: Zunftwiib Christine Blättler-Müller, Chamer Fasioberhaupt Hans Griitehirse, Gemeindepräsident Georges Helfenstein und Gemeindeschreiber Martin Mengis. Bild: Maria Schmid (Cham, 4. Februar 2022)

Hans bekommt seine eigene Zunft

Per 11. November 2021 – dem offiziellen Fasnachtsstart – sei die neue Fasnachtszunft, die Griitehirse Zunft Cham, im Beisein von 75 Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern im Kreuzsaal gegründet worden, so die drei hänsischen Autoren des «Fasiblatts». Am selben Abend sei die Position des sogenannten Zunftwiibs vorgestellt worden. Dabei handele es sich um ein Ehrenamt, das durch Personen jeglichen Geschlechts ausgeübt werden könne. «Das Zunftwiib wird durch den Zunftrat auserwählt und ist für zwei Jahre die offizielle Begleitung des Chamer Fasioberhaupts Hans Griitehirse während der fünften Jahreszeit», heisst es im Blatt.

Zum ersten Zunftwiib wurde «die ehrenwerte, grossherzige und charmante Christine Hansa die Erste Blättler-Müller» ernannt, wie sie Hans Griitehirse in seinem Grusswort selbst vorstellt. Man sei überglücklich, mit der Gemeinderätin eine fasnächtliche Repräsentantin gefunden zu haben. Sinn und Zweck der neuen Chamer Zunft sei Zusammenhalt und Vernetzung aller Chamer Fasnachtsleute, Erhalt und Mitgestaltung der örtlichen Fasnacht sowie des «Fasiblatts».

Kulturbrot für Schlafmützen

Die «Giftsprützi» nimmt den Chamer Kunstkubus alias Schiissihüüsli aufs Korn: «Während deutsche Privatsender ‹Bernd das Brot› als Einschlafhilfe einsetzen, wird in Chom das Brot zur Kultur. Logisch, hier schlafen sowieso schon alle.» In holpriger Versform behandelt das «Bänggli» die Dorfpolitik mit den kommenden Gemeinderatswahlen und echauffiert sich über die aktuelle Praxis «Baue, baue, baue» im Dorf.

In ihrer Schnitzelbank wettern die «Damen vom Grill» gegen den während der Pandemie ausgebrochenen Fitnesswahn und präsentieren ihr ureignes Rezept:

«Mier Dame vom Grill schwöred scho lang uf en bsundere Workout-Plan, de basiert natürli uf Fleisch vom Grill und isch alles anderi als vegan.»

Auch der Liebesgeschichte zwischen dem Fasnachtsoberhaupt Hans Griitehirse und seinem Zunftwiib Christine widmen die schlagfertigen Damen ein paar Verse, die da münden in folgender Erkenntnis:

«Zum erschte Mal im Läbe erhellt sich im Hans sini Miine. Du bisch mis neue Zunftwiib, liebi Christine. Mit dier will ich en Familie gründe, oder zumindischt en Zunft mit all eusne Chomer Fasifründe.»

Auf der finalen Seite erfährt der Leser die Entstehungsgeschichte der Marroni Lounge Gang Band, deren Gründer Klaus-Dieter Fahrig und Bernd Schüssler sich einige Wochen vor Fasnachtsbeginn im Jahr 2017 spontan dazu entschlossen hatten, am Chamer Fasnachtstreiben musikalisch teilzunehmen. Laut Bericht gelang der Gig und schaffte Lust auf mehr, sodass die Band kürzlich ihr fünfjähriges Bestehen feiern durfte.

Das Restaurant Bläch wirbt mit einem Kaffeerezept, das ganz bestimmt nichts Virales überleben lasse. Den Schlusspunkt setzen ein paar geschliffene Verse des Pillendreherhans:

«Wer sich im Spiegel nun anschaut, dem gönne ich ein Lachen. Die grösste Heilkraft überhaupt, sich dadurch lässt entfachen.»