Fasnacht: Neue Chamer Zunft startet mit Schlüsselübergabe

Fasnacht Kanton Zug Neue Chamer Zunft startet närrische Tage mit Schlüsselübergabe Erstmals gab es zur Fasnachtseröffnung in Cham auch eine symbolische Eröffnung durch die Griitehirse Zunft. Zoe Gwerder 06.02.2022, 16.44 Uhr

In Cham haben die Fasnachtsoberhäupter Hans Griitehirse und sein Zunftwiib Christine Blättler-Müller am Freitag an der Ahirsete die Regentschaft übernommen. Mit der Schlüsselübergabe haben sie nun während der närrischen Tage das Sagen. Die neue Zunft feierte heuer ihren ersten Fasnachtsstart.