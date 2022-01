Zuger Fasnacht 2022: Finden die Umzüge statt?

Fasnacht Kanton Zug Neue Coronaregel: Wird es doch noch Fasnachtsumzüge geben? Eine kleine Änderung in der Verordnung des Bundes hat die Aussicht zur Bewilligung von Umzügen während der närrischen Tage massiv verbessert. Einzelne Fasnachtsgesellschaften im Kanton Zug gehen nun nochmals über die Bücher. Mit ungewissem Ausgang. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Für Fasnachtsbegeisterte gab diese Woche einen Hoffnungsschimmer: Umzüge könnten möglicherweise seit neustem auch ohne Einschränkungen möglich sein. So hatte der Bundesrat am Mittwoch einen Passus auf den Bereich Kultur ausgeweitet, der bisher Sportveranstaltungen auf längeren Strecken ermöglicht. Kantone könnten demnach auch bei Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen unter gewissen Bedingungen auf eine Zugangsbeschränkung, also Abschrankungen mit 3G-Pflicht, verzichten. Dies ist der Fall, wenn Anlässe «auf längeren Wegstrecken oder auf Strecken im freien Gelände stattfinden und bei denen aufgrund örtlicher Gegebenheiten weder Zugangskontrollen noch Absperrungen möglich sind», heisst es in der Verordnung.

Die Rückfrage bei der Zuger Gesundheitsdirektion bringt für die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler allerdings etwas Ernüchterung. Deren Medienstelle schreibt auf Anfrage: «Gemäss Auskunft des BAG ist diese Ausnahme für Anlässe gedacht, bei denen kein sehr hohes Besucheraufkommen erwartet wird. Wie die neue Bestimmung in Bezug auf Fasnachtsaktivitäten im Kanton Zug anzuwenden ist, wird aktuell abgeklärt.» Auf Nachfrage sagt Sprecher Aurel Köpfli, dass sich der Kanton Zug mit den anderen Zentralschweizer Kantonen absprechen werde, wie dieser Passus bei den Bewilligungen einfliessen soll. Über solche Bewilligungsgesuche entscheidet bei Anlässen ab 1000 Personen die Zuger Polizei. Deren Medienstelle schreibt auf Anfrage: «Im Rahmen der Bewilligungsverfahren für die einzelnen Fasnachtsveranstaltungen wird abgeklärt, ob und unter welchen Bedingungen diese aufgrund der neuen Massnahmen des Bundes durchgeführt werden können.»

Entscheide sollen in den nächsten Tagen diskutiert werden

Wie eine Umfrage bei einzelnen Umzugsorganisatoren zeigt, hat dieser Hoffnungsschimmer einzelne von ihnen dazu veranlasst, ihre Lage nochmals zu überdenken – obwohl sie ihre Umzüge eigentlich bereits abgesagt hatten. So die Wylägerer Fasnachtsgesellschaft in Unterägeri und die Eichenzunft in Hünenberg. Wie Dominik Iten von den Wylägerern sagt, werde in den nächsten Tagen nochmals zusammensitzen. Viel Hoffnung will er aber nicht wecken. Ein kurzer Austausch am Donnerstag habe ein gespaltenes Bild gezeigt. Zudem müsse man erst noch vom Kanton wissen, was die Änderung der Verordnung konkret für eine Umzugsbewilligung heisse.

Ein Umzug wie vor der Pandemie wird es in Hünenberg wohl auch dieses Jahr nicht geben. Denn weder die Schulen noch Wagenbaugruppen haben sich auf einen solchen vorbereitet. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 13. Februar 2018)

Auch bei der Eichenzunft Hünenberg will man die Köpfe nochmals zusammenstecken. Wie Zunftmeister Michael Werder sagt, sieht es allerdings eher danach aus, als würde auch in Hünenberg kein Umzug stattfinden. «Aber vielleicht etwas anderes», so Werder. So oder so würde denn auch ein Umzug in diesem Jahr unter den bisherigen Voraussetzungen definitiv anders aussehen:

Zunftmeister der Eichenzunft Michael Werder. Bild: Stefan Kaiser (2015)

«Für Wagenbaugruppen ist die Zeit wohl zu knapp, um innert vier Wochen noch etwas auf die Beine zu stellen.»

Allerdings wäre die Zunft selber mit ihren Gefährten wie der Kafisüdi, der Eichensau sowie dem «Fährimaa» und all den anderen Figuren bereit, falls es doch so etwas wie einen Umzug geben sollte.

Die Krux mit den Umzugsnummern

Doch auch wenn in einzelnen Gemeinden noch ein Funken Hoffnung für einen Umzug besteht, werden diese Lockerungen für die meisten Fasnachtsgesellschaften im Kanton Zug zu spät kommen. So in Baar, wie der Mediensprecher der Fasnachtsgesellschaft Baar, Silvan Meier, auf Anfrage schreibt. Es gebe mehrere Gründe, weshalb die Gesellschaft ihren Entscheid nicht mehr ändere. Unter anderem, dass kein Räbenvater inthronisiert worden sei, dass praktisch alle Wagenbauer bereits im vergangenen Jahr beschlossen hätten, keine Wagen zu bauen und auch, dass die Strassensperrungen und das ganze Sicherheitsdispositiv seit längerem storniert worden seien. Meier:

Silvan Meier, Medienverantwortlicher Fasnachtsgesellschaft Baar. Bild: PD

«Die Planung eines Umzugs ist eine relativ aufwendige Sache, die etwas mehr als einen Monat Vorbereitungszeit benötigt.»

Auch in der Stadt Zug wird der Umzug der Schülerinnen und Schüler nicht reaktiviert, wie der Präsident der Zuger Chesslete Jascha Hager sagt: «Diese Entwicklung kam wohl nun einige Wochen zu spät. Selbst wenn wir in der Lage wären, einen Umzug zu organisieren – und das wären wir – bringt es nichts, weil die Teilnehmer nicht parat sind. Deshalb findet die Chesslete ohne Schülerumzug statt.»

